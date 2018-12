2018 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i juli

2018 går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i juli. Husker du noen av dem?

Når klesmerkene med jevne mellomrom lanserer nye produkter, forsvinner de gjerne på mindre enn ett sekund. For så å bli solgt videre til en høyere pris.

Espen er én av mange som videreselger slike eksklusive merkeklær. Dette er god business for dem som er «inne i gamet».

Studenter hadde nettopp fått vite om de hadde fått studieplass eller ikke.

Vi sjekket ut prisene for å leie hybel, bofellesskap og leilighet i Trondheim.

I serien #mystory møtte vi Andrea Gladsø (23). Hun fortalte blant annet at hun kan finne på å stå opp midt på natten - for å redde snegler som forsøker å krysse veien.

Mange tenker på penger når det er snakk om spillavhengighet. For «Peter» var dataspillenes verden flukten fra virkeligheten.

Hodet verker, magen kniper eller så er det feberen som presser på. Skuffen byr på flere reseptfire smertestillende, men hvilken er riktig å ta? En god blanding av alle, eller holder det med én?

I vår opprettet organisasjonen Spillavhengighet Norge sin første nettverksgruppe for spillavhengige og pårørende i Trondheim.

- I mars i fjor vant jeg 2,2 millioner kroner. Jeg var gjeldfri i et kvarter. En slik gevinst øker spillelysten enda mer. Jeg tapte 700 000 i løpet av den neste halvtimen, fortalte en av de fremmøtte i nettverksgruppa til Trd.by.

Da Sigurd Randby kom inn på arkitektstudiet på NTNU, fikk han den perfekte unnskyldning for å snekre sitt eget minihus.

Det unike musikkmiljøet i Trondheim har betydd mye for Lise Reppe.

Hvert år flytter studenter fra byen, og møbler blir etterlatt.

- Vi ser at vi kaster ting som er brukbart, sa boligdirektør i Sit, Lisbeth Aspås.

Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) har inngått et samarbeid med gjenbruksbutikken Transit, for å redusere møbelsvinn. Det har fått navnet Reusit, og skal gi møblene til studentene et lengre liv.

Trd.by er alltid på jakt etter unge, lovende jobbtalenter. Kristin Kvaale sto for tur i juli!