2018 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i april

2018 går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i april. Husker du noen av dem?

I april kom nyeheten om at kjendisreporteren hadde kjøpt hus sammen med ektemannen på Moholt. Det var det mange som ville lese om!

- All good things comes to an end... og akkurat nå gjelder det Kjøkkenveien Delikatesse på Solsiden.

Slik var lyden av Facebook-meldingen til butikken i slutten av april.

I halvannet år hadde kjeden planlagt, analysert og testet. I april fikk publikum for første gang se endringene.

- Vi har hatt mange unike, etniske og østlige varer, som for eksempel Buddha-figurer og lignende. Vi trodde at dette var noe mange kunder ønsket seg, men det var det bare seks prosent som gjorde, sa administrerende direktør i Kremmerhuset Ting & Sånt, Frank Angelvik den gang.

- Jeg kjenner jeg får lette abstinenser av å ikke drikke kaffe hver dag. Selv om jeg får det gratis på jobb synes jeg det blir litt juks, så derfor dropper jeg det helt, sier Jens-Fredrik Nakken.

Han var en del av den sosiale bevegelsen «Effektiv altruisme», og i tre dager skulle han leve på 25 kroner dagen, i forbindelse med kampanjen «Living on less».

Minihusbevegelsen vokser i hele landet, også i Trøndelag. I april kom interesserte fra hele Norge for å lære mer om boformen - selv om den i utgangspunktet er ulovlig.

Det er flere nettsider som ikke er hva de utgir seg for. Mange blir lurt til å kjøpe varer som er falske, eller som aldri dukker opp i posten.

I et debattinlegg skrev Fredrik Trøan Johansen følgende:

- Jeg har lest altfor mange avhandlinger om blinde som blir regelrett avvist av taxisjåfører, av den enkle grunn at de har en firbent ledsager som hjelper dem å leve et normalt liv. Og ikke bare taxinæringen avviser servicehunder. I alle slags servicemiljøer opplever blinde med flere å bli nektet adgang og så videre på grunn av sine lodne følgesvenner.

To dager før termin oppdaget legene ved en tilfeldighet at det ufødte barnet til Birgitte og Tommy Drågen hadde en stor cyste i magen. I april fikk TV-seere ta del i fødselshistorien fra St. Olavs Hospital.

Her er tre ting du kan gjøre med avokadosteinen som du neppe visste om.

I april var det for tiende gang klart for Idol, og køen i Trondheim startet så tidlig som klokken seks på morgenkvisten.