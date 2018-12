- Dansing er ikke en invitasjon til klåing

Vi har pratet med ungdom på gata i Trondheim. De synes det er veldig ubehagelig å bli klådd på på byen, uten samtykke.

- Det er nok mange som ikke vet at det er ulovlig. Mange kan begå et seksuelt overgrep uten å vite det, forklarer Hilde Ringø Johansen fra Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag, SMISO.

Ifølge Ungdata 2017 er det hverken en økning eller nedgang i antall krenkelser blant unge. I undersøkelsen fremgår det at omtrent 21 prosent av jenter og 9 prosent av gutter opplever seksuell trakassering.

Johansen forklarer at grenseoverskridende atferd blant unge kan skyldes av at mange sliter med å sette egne grenser.

- Det er et stabilt fenomen, sier Johansen.

Utested: Nulltoleranse for trakassering

Daglig leder på Tag, Amanda Arnesson, forteller at de har tulltoleranse for trakassering.

- Vi oppfordrer alle til å si fra til en vakt, selv om du ikke husker hvordan personen ser ut. Da kan vakta følge ekstra med på dansegulvet i tilfelle det skjer igjen, forklarer hun.

Arnesson sier at det ofte ender opp med at personen som begår trakasseringen blir kastet ut.

- Det er viktig at vi er helt sikre på hvem som har gjort det før vi sender han eller henne ut, understreker hun.

- Skummelt og ubehagelig

Janniche Knutsen er 21 år fra Trondheim. Trønderen er en av mange som har kjent på ubehaget med noen som er for nærgående på dansegulvet.

- Jeg har opplevd at folk kommer alt for nære meg og det er en utrolig dårlig måte å flørte på, forteller Knutsen. Hun tror at de som oppfører seg slik har et langsiktig mål om å få med seg noen hjem.

Knutsen synes det er skummelt og ubehagelig. Hun er konfliktsky, men forteller om gode venner som tar tak i situasjonen.

- Jeg har heldigvis gode venner som ser på kroppsspråket mitt at jeg blir ukomfortabel, sier Knutsen. Hvis noe sånt skjer, bruker vennene hennes å ta henne med bort fra personen som er pågående.

- Vennene mine bruker å be personen om å «fucke off», rett og slett.

Solveig Bøgseth (22) har også opplevd å bli trakassert på byen.

- Jeg har dessverre opplevd det flere ganger, forteller hun.

Bøgseth forteller også at hun har sett det skje med flere andre.





- Ikke slik at alle på byen vil bli klådd på



Hilde Ringø Johansen sier at det er flest jenter som blir utsatt for slike krenkelser, men det kan være menn som blir utsatt også.

- Av ulike typer mennesker som begår seksuelle krenkelser, er det nok ingen personlighetstyper som skiller seg ut, forklarer hun.

- Vi i SMISO mener at fylla ikke er en holdbar unnskyldning. Et par øl eller tre gir deg ingen rett til å ta på andres kropp uten samtykke. En kan flørte på byen, og det kan være gjensidig, men flørten trenger ikke å føre til noe videre. Ta nei for et nei, sier hun.

SMISO tror at et økt fokus på forebygging, for eksempel med holdningskampanjer, kan være et positivt tiltak for å redusere seksuelle krenkelser



- Da jeg ikke svarte la han hånden sin på låret mitt

Isabel Køhler (29) forteller at hun har vært utsatt før uønsket klåing og nærkontakt flere ganger. I tillegg til opplevelser på byen, har hun også opplevd seksuell trakassering på bussen.

- Det var skikkelig ubehagelig, forteller hun.

- Det var en gang jeg var på et utested og pratet tett med vennene mine. Vi satt i en tett sirkel, og jeg satt med ryggen til da en mann begynte å prate med meg. Da jeg ikke svarte la han hånden sin på låret mitt. Det var skikkelig ekkelt, forteller hun.

Køhler avviste han flere ganger og forklarte at hun skulle hjem til kjæresten sin snart, likevel sluttet ikke personen å prøve seg.

- Jeg fikk spørsmål både om å bli med på nachspiel og om å bli med han hjem.

Øystein Sjørlie (22) har aldri opplevd å bli tatt på uten samtykke på byen.

- Det er veldig synd at det skjer med folk, jeg synes ingenting om det, forklarer han.

Mari Devik (23) har opplevd å bli tatt på uten samtykke flere ganger.

- Jeg synes det er veldig ubehagelig, sier Devik, og legger til at hun vet at det er noe som skjer ofte, og blir heller ikke overrasket når det skjer.

Devik er ikke ofte ute på byen, men har likevel flere erfaringer med slike situasjoner.

- Jeg tror mange, spesielt unge gutter, blir påvirket av populærkultur som musikk og serier. De lærer at jenter er horer, men det stemmer jo ikke, forklarer hun.

Devik forteller at hvis noe sånt skjer går hun unna, og hvis det skjer igjen sier hun fra til en vakt.

- Da blir de ofte kastet ut, forteller hun. Devik oppfordrer jenter og gutter i samme situasjon å si fra til en vakt eller bartender, slik at personen ikke får fortsette videre.