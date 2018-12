Har du ikke bestilt billett hjem til jul er det på tide å få opp farta

- Det er jo alltid slik at det lønner seg å bestille billetter med fly til jul «så lang tid i forveien som mulig». De billigste billettene går ut først, og mange planlegger jula lang tid i forveien, sier Knut Morten Johansen, kommunikasjonssjef i SAS.

Nå før jul er det et typisk trekk at flytrafikken går ut fra de store byene og til distriktene. Over nyttår reiser mange tilbake til byene igjen.

- Eksempelvis er det mye trafikk fra Oslo til Møre, Midt-Norge og Nord-Norge før jul, og motsatt igjen på nyåret. Det er også mange som flyr i romjulen, gjerne de som tilbringer julehelgen et sted, og nyttårshelgen et annet, forteller Johansen.

I år er julaften på en mandag. Det fører til flere reisedøgn, og mindre trykk på flyselskapene.

- Flyene med de som skal hjem til jul fylles allerede på onsdag og torsdag.

- Man kan oppleve at det kun er de dyreste billettene igjen på de mest attraktive avgangene. Om man er litt fleksibel på tidspunkt kan man allikevel finne ledige plasser, sier Johansen.

Feirer romjula i utlandet

Tall fra Virke viser at 37 prosent av nordmenn planlegger å ta juleferie i år. Av disse har 15 prosent tenkt seg til utlandet og 32 prosent skal reise på besøk til venner eller familie. Hele ni av ti opplyser at hovedformålet med juleferien er å være sammen med familie og venner. Astrid Mannion-Gibson, talsperson i Norwegian, bekrefter at de siste dagene før jul er travle.

- Vi har noen utsolgte flyvninger fra Oslo til Trondheim og fra Oslo til Evenes, men vi forsøker å sette inn noen ekstra avganger på disse strekningene. Flyvninger nordover begynner å bli veldig fulle, men det er enda gode muligheter for å reise til Sør-Norge, sier Mannion-Gibson.

- Fredag og lørdag før jul er de mest populære reisedagene. Om du er litt fleksibel på reisetidspunkt og prøver å reise når ikke alle andre reiser er det fortsatt mulighet for billetter.

Norwegian opplever også stor trafikk til varmere strøk, som Kanariøyene, Alicante og Malaga. Disse rutene fylles opp fort, forteller Mannion-Gibson.

- Flere og flere nordmenn flyr enda lengre. Flyene våre til Fort Lauderdale, Orlando, Bangkok og Krabi begynner også å bli fulle i dagene før jul. En trend som vi også ser er at mange feirer julaften i Norge før man reiser til varmere strøk for å feire romjul og nyttår.

Utsolgte togavganger

Om du skal ta tog hjem til jul begynner det også å haste. Gina Scholz, pressetalsperson i NSB forteller at flere av avgangene rett før jul nå er helt fulle.

- Fra Trondheim til Oslo er det helt fullt 21. og 22. desember. Om man kan reise lille julaften eller selve julaften er det fortsatt noen få plasser ledig, forteller hun.

Også togene nordover begynner å bli utsolgt. Nattogene til Bodø er utsolgt fra 19.-22. desember, og det er kun noen få plasser igjen på dagtid.

- Det er ikke flust, men om man er fleksibel på tidspunkt kan du finne billetter. Man kan også ta nattog på lille julaften og være hjemme på morgenen på julaften.

Ingen fare for frakjøring

Bjørn Myhre, direktør for tur- og flybuss i Nettbuss, forteller at også Flybussen merker pågangen nå rett før jul.

- Vi går inn mot den mest hektiske tida på året. Pågangen økte allerede nå i november, og mange reiser hjem ganske tidlig, forteller han.

Myhre forteller at også Flybuss-tilbudet Flybussen Extra har hatt et oppsving med flere passasjerer. Man risikerer allikevel ikke å bli stående fast på busstoppen, skal man tro Myhre.

- Vi har avganger hvert tiende minutt nesten hele døgnet. Det er klart at en buss kan bli full i rushtid, men da vil neste buss plukke deg opp.