Lina (26) jobber fulltid. På fritiden driver hun sin egen bikinibedrift

Lina Herigstad har alltid vært glad i badetøy og sommer.

Da hun var yngre, drev hun med svømming og begynte med nettshopping tidlig. Da fant hun bikinier fra utlandet, men de kan fort bli dyre når toll kommer i tillegg.

I begynnelsen av 20-årene flyttet hun til Australia. Der så hun hvor mye større utvalget i bikinier var. Da bestemte hun seg.

– Hvorfor ikke lage noe selv?

Det var Elleve som først omtalte Herigstad.

Selvlært

Hun hadde lite erfaring med design fra før, men var en del av ungdomsbedriften Dressed To Chill som 18-åring, som laget heldresser.

I 2010 deltok de i NM i Ungt Entreprenørskap og omsatte for 700.000 kroner - det var over en halv million for mye, og førte til at Skatt Vest måtte endre på reglene for ungdomsbedrifter.

Herigstad har lært seg alt om designprosessen selv. Hun startet med å ta mål og tegne skisser, før hun og leverandøren sendte prøver av farger, stoff og print frem og tilbake.

Begrenset opplag

Kolleksjonene kommer i begrensede opplag - hun produserer mellom 500 og 1200 plagg til hver kolleksjon, og er det utsolgt, så er det utsolgt.

– Det er kjedelig å gå med det samme som naboen. Når man går i bikini, er man på sitt mest sårbare - man viser jo hele kroppen.

Dyr hobby

Herigstad jobber til vanlig fulltid på salgskontoret til Electrolux i Oslo. Hun har ikke et mål om å leve av å lage bikinier. Hun vil heller ha det som en «dyr hobby».

– Jeg ønsker at bedriften skal vokse organisk, og på sikt håper jeg å utvide kolleksjonen med flere varianter.

Bikini-designeren liker ikke å kalle seg en gründer, men liker å se på seg selv som en «doer».

– Jeg liker å ta sjanser. Jeg har lært så mye allerede, og uansett om det går bra eller dårlig, får jeg masse erfaring, forteller hun.

Navnet Ananas er litt tilfeldig. Herigstad lette etter noe sommerlig, men som også kunne fungere internasjonalt.

– Ananas fungerer på veldig mange språk og så er det symmetrisk med A og N. Og så er jo Ananas en frisk frukt, da!