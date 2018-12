Trd.bys reise til julebrusen

På lørdag gjemte vi i Trd.by noe som dere lesere skulle finne.

Planen var å slippe et nytt hint om hvor Trd.by-logoen var gjemt hver dag.

Allerede søndag formiddag tikket det inn en mail fra en leser, som hadde funnet logoen vår. Wow!

Vi gratulerer Stian Bratsberg som er den heldige vinneren av vår første kasse med julebrus!

- Hvordan skjønte du hvor logoen var?

- Det var nok lydhintet, som jeg forsto måtte være popcorn. Det forbinder jeg med kino, og så begynte jeg å se nærmere på det første bildet av logoen. Der kunne jeg så vidt se et Egon-skilt i bakgrunnen, og skjønte at det måtte være ved den gamle inngangen til Nova Kino, forklarer Stian.

Det var nemlig der, ved den gamle inngangen til kinoen, som var delt med inngangen til Nova Hotell Kurs og Konferanse, logoen var plassert.

- Jeg gikk ned dit og leita litt, og så fant jeg den!

Dermed ble Stian den heldige vinner av en kasse julebrus.

Nysgjerrig på hvordan Stian klarte å finne logoen vår? Vi rakk bare å slippe hint nummer èn og to før han skjønte hvor gjemmestedet var. Imponerende!

Og til alle dere andre - fortvil ikke. En ny logo og et nytt gjemmested velges ut kommende lørdag, og da er jakten på ny i gang! Følg med både her på Trd.by og på vår Instagram-konto for den nye konkurransen med kommende hint.