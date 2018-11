Hva skjer om du er forsinket til eksamen?

Det er høysesong for eksamen, innleveringer og sykt mye stress for både studenter og lærere. Da er det lett å miste hodet, og plutselig er man liiiitt for seint ute med innlevering, oppmøte til eksamen eller publisering av sensur! Men hva skjer egentlig da?

Byas tok en prat med Birgitte Dambo, rådgiver hos Utdanningsavdelingen ved Universitetet i Stavanger.

Sanksjoner for sensor

Etter avlagt eksamen, skal man etter tre uker (lengre frist på bachelor- og mastergrader!) få svar på hvordan det gikk. For NTNU-studenter publiseres dette på Studentweb. Men hva skjer dersom sensuren ikke kommer til avtalt tid?

Til forskjell fra for eksempel Universitetet i Stavanger, har NTNU innført bøter for forsinket sensur. Dette ble innført etter et initiativ fra studentutvalget i 2005.

Møt opp 30 minutter FØR!

Det kan være litt hardt å stå opp for enkelte på eksamensdagen, eller kanskje bommet man på bussen. Da er det fort gjort at man blir noe forsinket. Men hvor forsinket er det lov å være?

- Studenter som kommer for seint kan komme inn og avholde eksamen til det er gått 30 minutter over tiden, sier Dambo.

Hun legger til at studentene egentlig skal møte opp 30 minutter før eksamen starter, nettopp for å unngå forsinkelser. Er man likevel uheldig, har man altså en halvtime på seg til å være på plass!

Det er derimot ikke nok med å bare huske seg selv og eksamenssnacksen, man må også ha med egen datamaskin.

- Studenter er pliktige å ha med egen PC til eksamen og undervisning. Dette ble vedtatt av Kunnskapsdepartementet i 2016, sier Dambo.

- Hva gjelder dersom man leverer hjemmeeksamen for seint?

- Dersom det kun er snakk om noen få minutter, får studentene som regel lov til å levere. Dersom det er flere timer blir de registeret med «ikke møtt».

Med andre ord: sjekk tidsfrister og oppmøtetider nøye, så slipper du mer puls enn du gjerne allerede har på eksamensdagen!