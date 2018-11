Gonoré sprer seg blant unge: - Det er en slags kultur blant menn å ikke bruke kondom

Adresseavisen skrev tidligere denne måneden at St. Olavs hospital og Trondheim kommune advarer mot en bekymringsfull økning av kjønnssykdommen gonoré. «De fleste er unge, og nesten fire av ti er kvinner», står det i artikkelen.

Men hvorfor er det slik? Bruker ikke unge i dag kondom - til tross for all kunnskap om kjønnssykdommer?

Trd.by tok en prat med trondhjemmere på gata, «Helsesista» og fungerende avdelingsdirektør ved avdeling for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet.

Nils Eivind Holth Landrø (22) tror unge velger bort kondomen fordi de ikke synes det er like behagelig med.

- Jeg oppfatter også at det er en slags kultur blant menn å ikke bruke det, sier han.

Han mener en annen grunn kan være at folk ikke tenker konsekvenser.

- Man er jo ofte full og sånn også, sier 22-åringen.

Han vet at gonoré er en kjønnssykdom, og mener folk bør bruke kondom. Selv velger han å ikke bruke det.

- Jeg er i et fast forhold, og har kontroll på situasjonen, forteller han.

Marit Hestholm (20) og Kornelia Krokeide (20) tror også at grunnen til at unge i dag velger bort kondomen kan ha noe med at de opplever det som ubehagelig.

- Mange jenter går også på p-piller, og tenker at de ikke trenger kondom, sier Krokeide.

Hestholm legger til at jenter kanskje tenker de ikke trenger å ta med kondomer. Når det gjelder kjønnssykdommer tror begge at folk tenker de ikke kommer til å bli smittet.

- Jeg tror mange tenker at det ikke skjer med dem, sier Krokeide.

20-åringene har hørt om gonoré, men forteller at de ikke vet akkurat hva det går ut på. Hestholm er i et fast forhold, og bruker derfor ikke kondom, også Korkeide velger å ikke bruke det.

- Baserer seg på tillit

Martin Olsen (32) tror også folk velger bort kondomen på grunn av hvordan det føles.

- Kanskje fordi det er upraktisk, og fordi det gir redusert følbarhet, sier han.

Olsen tror ikke folk tenker at de kommer til å bli smittet av kjønnssykdommer.

- Jeg tror ikke mange tenker at det skjer dem, forteller han.

Han vet at gonoré er en overførbar sykdom.

- Og det er lettere å bli kvitt for eksempel klamydia.

Selv bruker han ikke kondom.

- Jeg er i et fast forhold, og har to barn, så det baserer seg på tillit, sier Olsen.

Jenny Frøysa (21) tror unge i dag velger å ikke bruke kondom fordi de ikke vet nok om seksuelt overførbare sykdommer. Selv vet hun at gonoré er en kjønnssykdom.

- Men jeg vet ikke hva symptomene er, sier hun.

Frøysa forteller at hun bruker kondom.

- Fordi jeg vet hvor viktig det er, sier 21-åringen.

«Helsesista»: - Det handler om følsomhet

Tale Krohn Engvik, bedre kjent som «Helsesista», snakker med ungdom hver dag gjennom sosiale medier. Hun opplever at manglende kondombruk kan ha flere årsaker.

- Vi nordmenn er ekstremt dårlig når det kommer til kondombruk - og det er ungdommene også, sier hun.

- Det handler om følsomhet, at de kanskje har prøvd med kondom, også synes de ikke det er så deilig, og da dropper de det. De har heller kanskje ikke prøvd alle typer kondomer, det finnes ulike typer, legger hun til.

I tillegg tror hun folk er redd for å kløne med kondomen.

- De unge skal være så perfekte på alt også, de er kjemperedde for å ikke være gode nok, eller prestere bra nok. Mange gutter kan bli stressa over at den kan bli slapp når de tar på kondomen, eller at de skal kløne og så videre.

Hun legger vekt på at hun også får meldinger via Snapchat av unge som forteller at de bruker kondom.

- Jeg får for eksempel høre om det hvis det har gått galt med kondomen. Så de prøver også med kondom, det er ikke det at de aldri bruker det, men jeg vil tenke at det er flere som ofte dropper det, og heller tester seg for kjønssykdommer en gang i blant.

Kan øve på å ta den på

Engvik mener man må ta seg tid til å prøve og finne ut hva som passer, og at man kan øve seg på å ta på kondom.

- Guttene kan jo øve seg når de runker, slik at de blir litt trygge på det, og vant til det. Slik at de ikke føler seg usikre når de skal ha den på, sier hun.

«Helsesista» forteller at hun selv går rundt med kondomer i veska, og lager stories på Snapchat om det.

- Det er både for å minne dem på kondomer, men også for å vise at det er gøy å gå rundt med i veska. Og også at jenter skal ta ansvar og ha med seg kondom, og bruke det.

For ikke lenge siden snakket «Helsesista» med en 16 år gammel jente som hadde blitt gravid.

- Man må huske på at det er en fare for å bli gravid også, ikke bare for å få kjønnssykdommer.

- Men jeg skjønner dem, jeg synes jo sex er best uten kondom selv, men når man ikke er i et fast forhold, og ikke bruker prevensjon, må man bli flinkere til å øve med kondom.

Hun tror heller ikke porno er et godt forbilde når det kommer til kondombruk.

- Unge ser mye porno, og jeg tror ikke man ser så mye bruk av kondom der, sier Engvik.

20-24-åringene har flest partnere

Arild Johan Myrberg er fungerende avdelingsdirektør ved avdeling for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet. Han forteller at de ikke har noen store seksualvaneundersøkelser for befolkningen fra de siste årene, og ingen prosenttall rundt kondombruk.

- Men vi vet jo tradisjonelt at dette er noe som varierer i alder, hvor i livet du er, og om du har fast partner eller ikke. 20-24-åringene er de som er mest mobile og har flest partnere, sier han.

Ifølge Myrberg viser flere undersøkelser at det å bruke kondom ved første samleie øker sannsynligheten for at du mestrer kondombruk også i fremtiden (se faktaboks under).

Fakta: Undersøkelser om unge og kondombruk Kilder: Arild Johan Myrberg trekker frem tall fra undersøkelser gjort i Ungdata 2017 og hos Helsedirektoratet. Data fra Ungdata 2017, som er lokale ungdomsundersøkelser, viser at rundt halvparten av de spurte oppga at de hadde brukt kondom ved første samleie - og at det var litt flere jenter enn gutter. Forskning fra både Norge og andre land viser at det å mestre og bruke kondom første gang du har sex, er en av de viktigste indikatorene på at du skal bli en dugelig kondombruker videre.

I samme undersøkelse fremgår det at nærmere 60 prosent av de som var mellom 14 og 16 år da de debuterte, brukte kondom. Dette går litt ned når de blir 17-18 år - trolig fordi de bruker hormonell prevensjon da de blir eldre.

En større undersøkelse Helsedirektoratet gjorde i 2009, viser at mennesker vurderer sin egen risiko som lav, når det kommer til å bli smittet av kjønnssykdommer. Dette går også igjen i andre land.

I vår hadde Helsedirektoratet en kampanje der de oppfordret til å bruke kondom. I innsiktsarbeidet viste det seg at svært få av de under 30 år som ble spurt, var klar over at man har en risiko for å bli smittet av seksuelt overførbar sykdom også i hals.

- En pille mot det som er ille

Myrberg forteller at de er bekymret for gonoré-utbrudd i det generelle ungdomsmiljøet.

- Vi er ikke der ennå, men vi ser at vi på sikt kan risikere å ikke ha antibiotika som kan behandle det. Det er også noe som bryter litt med den standardoppfatningen man har - at man kan ta en pille mot det som er ille, sier han.

Myrberg mener at utbrudd av kjønnssykdommer generelt sett er et klart tegn på at man ikke er god nok til å bruke kondom i de situasjonene man absolutt bør gjøre det.

- Og det er jo med en partner man ikke er sikker på om har en seksuelt overførbar sykdom.

- Det holder ikke å stole på eller regne med at innenfor sitt miljø er det ikke kjønnssykdommer, fortsetter han.

Han forteller at det bestilles kondomer fra gratiskondomordningen i økene grad, noe han synes er gledelig.

- Det er rundt åtte millioner gratiskondomer som er sendt ut i 2018, både via post, men også til gratis utdeling på skoler, helsestasjoner, utesteder og så videre, sier han.