Studentprotest mot stipendkutt signert av 18 000

Dagen før forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) møter til muntlig spørretime i Stortinget, får hun motbør fra Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år legges det opp til at 25 prosent av studielånet kan bli gjort om til stipend på grunnlag av studiepoeng, mens de siste 15 prosentene bare vil bli omgjort for dem som har fullført graden. Målet er å få flere enn dagens to tredeler av studentene til å fullføre et påbegynt løp.

Kortere utdanning

Henriksen mener Nybø bommer både med problembeskrivelse og oppskrift.

– Arbeidslivet etterspør at man skal kunne ta kortere utdanning og ikke nødvendigvis hele grader. Stipendordningen til regjeringen går helt mot det. Vi er også i tvil om forslaget i det hele tatt vil føre til økt gjennomføring, sier Henriksen i en pressemelding til NTB.

Når Ap legger fram sitt alternative budsjettforslag tirsdag, reverseres hele kuttet på 256 millioner kroner.

Håper de snur

Et opprop fra Norsk studentorganisasjon (NSO) har så langt fått 18.000 underskrifter og tilslutning fra 28 organisasjoner, inkludert KrFU.

– Vi mener at støtten nå er blitt så bred at det bør få Nybø og regjeringen til å lytte. I det minste håper vi på hjelp fra KrF i de pågående budsjettforhandlingene. Regjeringens opplegg straffer dem som bytter utdanning fordi de har valgt feil, og det straffer de som blir syke og må ta et opphold i studiene, sier NSO-leder Håkon Randgaard Mikalsen til NTB.

Bedre å bytte

Universitets- og høgskolerådet, som består av representanter fra samtlige norske universitet og vitenskapelige høyskoler, sluttet seg mandag til oppropet fra NSO.

Henriksen i Ap mener studentene har et godt argument:

– Det å bytte studium er ikke nødvendigvis dårlig for samfunnet, og det er bedre at man kommer ut i et yrke man har interesse og talent for, enn at man skal fortsette med feil utdanning, sier han.

Forsvarer endringer

Nybø mener det er rimelig at utdanning som fører fram til en fullført grad, belønnes mer enn utdanning som ikke gjør det.

– Det store flertallet av studentene fullfører graden de starter på, og for dem blir det ingen endringer med vårt forslag, sier hun til NTB.

Statsråden reagerer på at det fremstilles som studentene får mindre å rutte med mens de studerer.

– Tvert imot får alle studenter i høyere utdanning 2.700 kroner mer i studiestøtte enn i fjor, hvis regjeringens forslag til statsbudsjett vedtas, sier Nybø.

– Det er hvis utdanningen er avsluttet uten en avlagt grad at endringen vi foreslår, har en effekt ved at 15 prosent av lånet ikke blir omgjort til stipend.