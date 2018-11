Ifølge en spørreundersøkelse gjort av Norstat for NRK, har seks av ti kvinner mellom 18 og 30 år mottatt såkalte «dickpics» - altså penisbilder.

Trd.by tok en tur ut i Trondheims gater for å snakke med folket om deres erfaringer og meninger om disse bildene.

Hva er «dickpics»? Bilde av penisen til menn som sendes på sosiale medier

Sendes ofte uoppfordret

Et fenomen som har oppstått de siste årene

Camilla Undall (22) og Elise Marlene Sørhøy (21) har begge vært mottakere av slike bilder. Likevel er de litt usikre på hvorfor andre vil sende det.

- De synes sikkert det er gøy. Kanskje de er stolte, eller vil ha bekreftelse og vil vite hva kvinner synes, sier Undall.

- Kanskje de håper folk sender tilbake, fortsetter hun.

Sørhøy nevner at det også kan ha noe med alkoholinntak å gjøre.

- Jeg har opplevd å få det på natta, forteller hun.

Ingen av jentene tror «dickpics» funker slik at kvinner som mottar det får lyst.

- Enkelte synes kanskje det er artig å få det, men det er ikke gøy å sitte på bussen og åpne en snap med et slikt bilde, forteller Undall.

- Det er unødvendig å sende med mindre du har bedt om det, legger Sørhøy til.

Trd.by var også på jakt etter menn på gatas meninger om «dickpics» - uten hell.

«Innafor»

At seks av ti kvinner har mottatt slike bilder, kom fram i NRK-programmet «Innafor». I spørreundersøkelsen ble 500 personer i alderen 18-30 år spurt om de har sendt eller mottatt slike bilder.

«35 prosent av de spurte mennene svarer at de har sendt bilder av penisen sin, mens 59 prosent av de spurte kvinnene oppga at de hadde mottatt slike bilder. 45 prosent av kvinnene svarte at de hadde mottatt uønskede dickpics», skriver NTB.

- Det virket som om det var mer sjelden å ikke ha fått tilsendt penisbilde, enn å ha fått det, sier «Innafor»-programleder Vilde Bratland Erikstad til NRK.

- Gir meg ingenting

Natalie Heggvoll (24) og Dagmara Doda (25) jobber på Natalies Beauty. Heggvoll forteller at hun mottar bilder av underlivet til forskjellige menn.

- Det er totalt unødvendig, og gir meg ingenting, sier hun.

24-åringen tror noe av grunnen til at folk sender bildene er fordi de tror at de får noe tilbake.

- Det er sikkert i håp om å få noe tilbake, og noen tenner sikkert på at andre ser dem også, sier hun.

Heggvoll forteller at det ikke er noen spesiell tid på døgnet hun får slike bilder, og at det kan være døgnet rundt. Hun mener at det er forskjell på om avsenderne er ukjente, eller om det er noen man «holder på med», og sier hun reagerer forskjellig.

- Noen svarer jeg ikke, til andre sier jeg at det ikke er greit.

Dagmara Doda har ikke fått tilsendt «dickpics».

- Hun er ikke på Tinder, vet du, sier Heggvoll, som legger til at en del av bildene kommer på dating-appen.

Doda er usikker på hvorfor folk velger å sende slike bilder.

- Jeg vet ikke, men de trenger kanskje oppmerksomhet.

- Jeg synes det er litt barnslig, legger hun til.