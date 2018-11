Facebook ruller ut «angreknapp» for Messenger

Sendt en melding, en video eller et bilde du angrer på? Eller har du rett og slett skrevet til feil person?

Facebook vil nå la brukerne sine trekke tilbake meldinger etter at du har sendt dem via appen Messenger. Det skriver Tek.no.

Begrenset tidsrom på 10 minutter

Det var The Verge som oppdaget den nye funksjonaliteten. Når den nyeste oppdateringen av iOS-appen rulles ut, vil du kunne slette meldinger inntil 10 minutter etter at du har sendt dem. Dette gjelder både vanlige meldinger, bilder og videoer.

Du kan allerede i dag «slette» meldinger, men denne funksjonen lar deg kun fjerne innholdet fra dine egne enheter. Mottakeren av meldingen vil like fullt se hva du har sendt.

Med den nye angrefunksjonen vil du derimot trekke tilbake det du har sendt, slik at det ikke dukker opp hos mottakeren.

Konsekvens av hemmelig Zuckerberg-sletting

Britiske Independent skriver at angrefunksjonen som nå kommer hos Messenger, allerede eksisterer hos Instagram og Whatsapp - som også er eid av Facebook.

I tillegg skal utrullingen av denne nye funksjonen være en direkte følge av at det ble kjent at Mark Zuckerberg selv kunne slette meldinger i private tråder - hemmelig og umerket. Avsløringen førte til at også vanlige brukere ville ha tilgang til samme funksjon.