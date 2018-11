Hun har blogg- og influenser-Norges største formue

NRK har tatt for seg formue- og inntektsoversikten over Norges største profiler på blogg og sosiale medier, og melder at det er Sophie Elise som topper totalt. Hun hadde ifjor en inntekt på over 2,5 millioner kroner - opp fra null kroner ifjor, mens formuen har vokst til hele 7,5 millioner kroner.

Bloggeren Anniken Jørgensen, alias Annijor, kan i 2017 notere seg for en formue på over to millioner kroner, etter en inntekt på snaut 2,3 millioner.

«Komikerfrue» Marna Haugen Burøe tjente best i 2017 med en bokført inntekt på nær 2,8 millioner kroner, men havner nede på NRKs rikesteliste fordi hun hadde null i formue.

De eneste herrene på NRKs liste er Morten Hegseth og Vegard Harm. Hegseth kom på 4. plass med en inntekt på 744 000 kroner og en formue på 1,7 millioner kroner, mens Harm fulgte på 7. plass med over 1,4 millioner i inntekt og formue på drøye 931 000 kroner.