Disse under 30 år i Trondheim tjente mest i fjor

Vi har sjekket ut de som tjente mest penger i 2017 blant de som har adresse i Trondheim i fjor. Sjekk ut topp ti-lista, den er ganske forskjellig fra den vi presenterte i fjor.

Topp tre under 30 år med størst inntekt

1. Markus Henriksen (1992)

Markus Henriksen, født i 1992, er mannen under 30 år som tjente mest i Trondheim i fjor. Han hadde en inntekt på 16,6 millioner kroner, og lå også på inntektstoppen for dem under 30 år i fjor - den gang med en inntekt på 13,2 millioner kroner.

Den tidligere Rosenborgspilleren spiller i dag for den engelske klubben Hull City. Han er sønn av Trond Henriksen som også har vært både spiller og trener for Rosenborg. Henriksen debuterte for Rosenborg i 2009, og ble for første gang tatt ut til Norges A-lagstropp i 2010, samme år som han spilte sin første landskamp.

2. Maria Hauffen Rydning (1992)

På andreplass finner vi Maria Hauffen Rydning, som hadde en inntekt på 6,5 millioner kroner i 2017. Hun er en nykommer på topplista blant dem under 30 år i Trondheim, og var ikke blant topp ti på inntektstoppen i 2016.

Rydning er daglig leder for en rekke selskaper, som Munkegata 34/36 AS, Brattørgata Eiendom AS, Østervåg 17 AS, Rydning Næring AS og Ladeveien Holding AS.

3. Karl-Erik Bekken (1991)

En annen ung mann som heller ikke var å finne blant topp ti med størst inntekt i Trondheim i 2016, er Karl-Erik Bekken. I 2017 hadde han derimot en inntekt på 3,9 millioner kroner.

Bekken-familien fra Frøya eier blant annet den norske delen av Bewi, en totalleverandør av emballasje. Karl-Erik Bekken er også daglig leder for Keb Invest AS, og styremedlem i en rekke selskaper som driver med eiendom - som Stjørdal Eiendom AS, Levanger Eiendom AS og Balsfjord Eiendom AS.

Topp ti under 30 år med størst inntekt i Trondheim

1. Markus Henriksen (1992)

Inntekt: 16 566 467 Formue: 20 724 560 Skatt: 304 084

2. Maria Hauffen Rydning (1992)

Inntekt: 6 511 398 Formue: 17 528 112 Skatt: 2 084 675

3. Karl-Erik Bekken (1991)

Inntekt: 3 879 142 Formue: 189 447 Skatt: 1 188 572

4. Tom Stræte Lagergren (1991)

Inntekt: 3 759 943 Formue: 4 391 796 Skatt: 1 153 259

5. Anders Ågnes Konradsen (1990)

Inntekt: 3 244 639 Formue: 2 292 627 Skatt: 1 296 757

6. Petter Møllersen (1990)

Inntekt: 2 918 612 Formue: - Skatt: 1 249 928

7. Andre Hansen (1989)

Inntekt: 2 579 371 Formue: 554 203 Skatt: 1 113 744

8. Halvår Sivertsen (1989)

Inntekt: 2 539 585 Formue: 56 088 768 Skatt: 1 216 128

9. Pål Andre Helland (1990)

Inntekt: 2 486 929 Formue: - Skatt: 1 097 183

10. Sander Sagosen (1995)

Inntekt: 2 484 894 Formue: 1 652 930 Skatt: 72 582



Topp tre under 30 år med størst formue

Selv om dette var lista over de som tjente mest i fjor, er de ikke nødvendigvis de rikeste i byen. De rikeste under 30 år finner vi nemlig på lista over de med mest formue i 2017.

1. Julie Kristine Bonnevie Rasmussen (1994)

På formuetoppen i Trondheim kommune finner vi Julie Kristine Bonnevie Rasmussen med 672 millioner kroner i formue. Hun er en av arvingene til skipsmillionene til Rasmussgruppen. Hun er opprinnelig fra Kristiansand, men har studert ved NTNU i Trondheim.

2. Carl Einar Bonnevie Rasmussen (1993)

Ikke veldig langt bak ligger broren Carl Einar Bonnevie Rasmussen, også opprinnelig fra Kristiansand. Med 668,8 millioner kroner i formue i 2017. Han er også en av arvingene til Rasmussgruppen, der han også er styremedlem. Rasmussengruppen driver med internasjonal skipsfart og eiendom. Han studerer ved NTNU i Trondheim.

3. Martin Hoff Myhr (1989)

På tredjeplass finner vi Martin Hoff Myhr, som i 2017 hadde en nettoformue på 71,5 millioner kroner. Han jobber innen eiendomsbransjen, og er blant annet er eier av Mhm Holding AS og daglig leder av Thora Storm AS.

Topp ti under 30 år med størst formue

1. Julie Kristine Bonnevie Rasmussen (1994)

Formue: 671 947 508 Inntekt: 115 382 Skatt: 5 712 041

2. Carl Einar Bonnevie Rasmussen (1993)

Formue: 668 761 293 Inntekt: 178 949 Skatt: 5 713 696

3. Martin Hoff Myhr (1989)

Formue: 71 506 855 Inntekt: 655 008 Skatt: 820 724

4. Helene Nielsen (1992)

Formue: 71 179 525 Inntekt: 698 611 Skatt: 785 354

5. Thomas Hoff Myhr (1993)

Formue: 70 193 317 Inntekt: 102 392 Skatt: 615 062

6. Christian Arnold Stendahl Leira (1996)

Formue: 65 216 309 Inntekt: 72 149 Skatt: 551 405

7. Frederik Stendahl Leira (1989)

Formue: 62 050 655 Inntekt: 1 086 400 Skatt: 821 184

8. Sivert Haugen Bjørnstad (1990)

Formue: 57 851 584 Inntekt: 881 620 Skatt: 808 561

9. Peder Haugen Bjørnstad (1998)

Formue: 56 909 741 Inntekt: 3 176 Skatt: 471 153

10. Mikal Haugen Bjørnstad (1993)