Nytt escape room åpner i Trondheim: Nå kan du «bryte deg inn» i Norges Bank

Trondheim har allerede escape rooms, og lørdag kommer også kjeden Escape Hunt til byen. Kjeden ble etablert i Bangkok i 2013, og har nå rundt 55 avdelinger rundt om i verden.

- Jeg ser veldig stort potensiale her, forteller Jan Erik Dietrichson som er daglig leder i Escape Hunt Nordic.

Dietrichson har vært gift med en trønder, og har derfor et forhold til byen fra før. Han tror plasseringen til Escape Hunt vil gi eksponering og effekt.

To forskjellige spill

- Vi har fire rom, der to og to er like. Derfor kan større grupper spille sammen, og mot hverandre. Det er plass til 20 spillere samtidig, forklarer manager i Escape Hunt Trondheim, Elya Jansepar.

Spillene i Trondheim heter «Flukten fra Akerhus Festning» og «Innbruddet i Norges Bank», og er de samme som finnes i Bergen og Oslo - i tillegg til at Oslo også har et tredje spill.

- Det er morsomt å lage noe som er basert på norsk historie, sier Dietrichson.

Slik spilles det

Escape rooms går ut på at man blir låst inn i et rom, hvor det er forskjellige gjenstander. Målet er å komme seg ut på raskest tid, og dette blir gjort ved å løse forskjellige oppgaver og finne hint inne i rommene.

- Man får 60 minutter på å komme seg ut. De som er helt rå kan klare det på ned mot 30 minutter, sier Dietrichson.

- Mensa-medlemmer i Bergen klarte det ene rommet på 28 minutter og 35 sekunder. Det er veldig bra, legger han til.

Til tross for at de raskeste klarer å løse oppgaven på såpass kort tid, er det også vanlig å ikke rekke det i løpet av en time.

- I Oslo er det mellom 25- og 30 prosent som klarer å komme seg i løpet av en time, forteller Dietrichson.

Må bytte ut spillene etter hvert

Med tanke på at konseptet kun har to spill, kan det være utfordrende å få de samme folkene til å komme tilbake etter de har løst oppgaven én gang.

- Det er litt som å se en film, det er ikke alltid du gidder å gå tilbake og se den samme filmen flere ganger. Det er det eneste minuset for oss som driver med escape rooms, sier Dietrichson.

Den daglige lederen forteller at de derfor er nødt til å fornye seg etter hvert.

- Etter 30-36 måneder må vi bytte ut spillene, sier han.

Laget for voksne

Ifølge den dalige lederen og manageren er konseptet først og fremst laget og konstruert for voksne.

- Det er populært blant bedrifter, utdrikningslag, vennegjenger og bursdager, sier Dietrichson.

I tillegg til Trondheim, Oslo og Bergen, vil også Escape Hunt Nordic etablere seg flere steder etter hvert.

- Vi har en plan om å gå ut i Skandinavia etter hvert, forteller Dietrichson.