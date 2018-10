Grove beskyldninger mot tatoveringsstudio: - Å våkne opp og se at flere tusen personer har lest dette er helt forferdelig

- Dette er det aller verste du kan kalle en mann. Det er som en episode av «Black Mirror», sier Leistad Heggvik, og sikter til Netflix-fiksjonsserien der ny teknologi får uhyggelige konsekvenser.

Natt til fredag forrige uke ble Leistad Heggvik gjort oppmerksom på at han selv og butikken hans ble diskutert på appen Jodel. I en lang, anonym meldingstråd dukket det opp beskyldninger om bytte av seksuelle tjenester mot tatoveringer, og pedofili.

- Noen hevdet at jenter kan ligge seg til gratis tatoveringer hos Onkel Henrys. De skriver at jeg er pedofil, og at jeg er en 36 år gammel gris med ølmage, sier Leistad Heggvik mens han leser fra en utskrift av meldingene fra appen.

Politianmeldt

I april i år opplevde butikken for første gang å få en anonym melding vedrørende det samme. En av de ansatte ved Onkel Henrys fikk en anonym melding på Instagram, der vedkommende hevdet at driver og eier Leistad Heggvik blant annet trakasserte og seksuelt utnyttet unge jenter.

- Den gang tenkte vi at beskyldninger som ikke inneholder sannhet, ikke kommer noen vei. Du kan ikke forfølge all galskap på sosiale medier, vi ville ikke fôre trollet.

Etter Jodel-meldingene nå i helgen fikk Leistad Heggvik mange meldinger på både telefon og messenger om at venners venner nå ville vende butikken ryggen. Derfor ble han sammen med de ansatte ved tatoveringsstudioet derimot enig om å adressere ryktene. Til sine 20 700 følgere på Instagram delte de et bilde med følgende budskap:

- Vi ønsker tips, og det har vi også fått. Jeg håper at disse personene får hjelp, de må ha det vanskelig med seg selv. Det beste er om vedkommende står fram før politiet får hentet ut IP-adressene. Om de kommer med en unnskyldning, kan vi legge dette bak oss.

Politiet: Kan hente ut IP-adresser til anonyme brukere

Leder for digitalt politiarbeid i Trøndelag, Ivar Friheim, forteller at politiet samarbeider med leverandørene av de ulike appene. Han uttaler seg til Trd.by på generelt grunnlag.

- Selv om brukere fremstår som anonyme gjennom slike apper, vil de som eier og drifter appene ha informasjon om brukerne. En del av disse appene har egne norgeskontor eller norske representanter. Disse forholder seg til norsk lov, og der har vi god kontakt.

Om leverandørene av de ulike appene ikke holder til i Norge, har norsk politi gode forbindelser i Europa gjennom Europol, Eurojuris og Interpol, forklarer Friheim.

- Har dere mulighet til å hente ut IP-adressene til anonyme brukere på sosiale medier?

- Vi har flere eksempler på at vi har gjort det gjennom Jodel. Om det for eksempel blir framsatt bombetrusler der, er det kort vei for politiet å få ut nødvendig informasjon for å finne de brukerne, bekrefter Friheim.

- Hvor vanlig er det med anmeldelser knyttet til slike apper, som for eksempel Jodel?

- Det er nok for få anmeldelser, her tror vi det er store mørketall. Det kan være flere grunner til det. Enten orker ikke folk alt arbeidet med en anmeldelse, eller så tenker nok mange at de ikke kommer noen vei med det.

- Om det er mye som ikke anmeldes, blir det vanskelig for oss i politiet å sette i gang tiltak. Uten tall som viser omfanget av problemet med datakriminalitet, får vi ikke et grunnlag for riktig prioritering. Det blir en liten ond sirkel, påpeker Friheim.

Politiet kan ikke på nåværende tidspunkt hverken bekrefte eller avkrefte til Trd.by at saken har blitt anmeldt hos dem.

Rørt av støtten

I etterkant av beskyldningene har Terje Leistad Heggvik hos Onkel Henrys fått mange henvendelser.

- Jeg har fått meldinger om at folk ikke vil bruke vår butikk. Dette er en bedrift, der det blir ringvirkninger både for ansatte, og noe som kan påvirke både merkevare og omsetning. På grunn av dette har vi fått en ripe i lakken. Jeg har egentlig ikke forstått konsekvensene av nettmobbing før nå. Det er omtrent umulig å forsvare seg.

I et nytt Instagram-innlegg på Onkel Henrys egen Instagram-konto på søndag, valgte eieren selv å fortelle om opplevelsene den siste uken. I skrivende stund har innlegget fått over 2 300 «likes» og over 120 støttende kommentarer.

- Søndag fikk jeg så mange støttende meldinger og hjerter at det ble mye følelser. Da knakk jeg, jeg ble så rørt. Du føler deg så alene, og blir helt paranoid og våkner om nettene. Heldigvis har jeg gode kolleger og venner. Dette må være svært vanskelig for den som ikke har støtte rundt seg. Mange mistenker våre konkurrenter, men jeg ber folk om å ikke spekulere i sånt, da vi har fått mange fine støttemeldinger fra dem også.

- Å våkne opp og se at flere tusen personer har lest påstander om at du er pedofil, er helt forferdelig. Jeg hadde aldri trodd det skulle gå an.