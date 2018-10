Steg for steg: Slik lager du falske sår til halloween

Mili Vada er influenser i sosiale medier under navnet Reallymili. På instagrambrukeren sin deler hun bilder og videoer av forskjellige sminke-looks med over 17 000 følgere. Lenge før halloween nærmer seg, er hun allerede fullbooket for å sminke andre til kanskje årets skumleste dag.

Lenger ned i saken viser Mili Vada hvordan du kan lage falske sår - steg for steg!

Sminkøren synes trønderne har blitt flinkere til å kle seg ut og sminke seg til anledninger som halloween.

- Det har tatt seg opp veldig de siste to årene. Halloween-sminke er mer tilgjengelig gjennom sosiale medier, så folk ser mer av det nå enn før, sier hun.

Vant halloween-pris

Under sminkemerket Nyx sin halloweenfest i fjor, vant hun prisen «Beste make-up for kvelden».

- Jeg tok den helt ut, og hadde flaks og vant hele greia.

- Det var veldig kult, jeg ble veldig glad for den.

Tips og triks

Mili forteller at det ofte er best å bruke alkoholbasert sminke, fordi det sitter lengre.

- Men vær forsiktig rundt øyne og munn, bruk heller krem-sminke der.

Hun legger også vekt på at krem-sminke er bedre enn pudderbasert sminke.

- Kremet make-up er lettere å jobbe med, men da er du avhengig av å bruke pudder oppå. Hvis ikke kan det smitte av på andre ting, sier hun.

- Skal du gjøre noe av egen fantasi - vit når nok er nok. Det er ofte vanskelig å slutte.

Hun forteller at det er blitt mer og mer vanlig å male på seg kostyme, og da er det spesielt ett tips som gjelder.

- Ikke glem halsen og ørene, sier hun.

- Ikke gi opp om du synes det ser dårlig ut, bare prøv. Det er vanlig at det ser rart ut midt i prosessen.

Halloweenfest hjemme

Selv skal hun feire halloween hjemme med en stor fest, og tror hun kommer til å kle seg ut som Edward Saksehånd, noe hun allerede har prøvd ut.

- De type sårene som jeg har laget på Edward Saksehånd-looken er mine typer favorittsår - både visuelt, men også favoritter å lage.

- Men de er litt vanskelige å lage, så det er ikke så smart å starte med dem.

Falske sår

Den rutinerte make-up artisten bruker rundt 10 minutter på å lage et sår, og tror ikke det vil ta nybegynnere mye lengre tid å gjøre det samme.

- Alle kan få til dette, det tar rundt 15-20 minutter. Jeg anbefaler å se tutorials på Youtube og lignende, forteller hun.

Mili legger vekt på at det finnes flere måter å gjøre det på, og at dette bare er én av dem. Hun minner også om at det kan være smart å ta allergitester før man begynner.

- Mange er for eksempel allergisk mot latex, sier hun.

Her kan du se en av måtene hun lager falske sår og kutt som ser ekte ut:

Steg 1

Før på «Spirit gum», altså teaterlim, på området der du skal ha såret. Klapp på limet slik at det blir klissete.

Steg 2

Bruk en modeleringsvoks (Mili bruker Nose and Scar Wax). Rull det mellom fingrene til en liten pølse, og legg den på området. Bruk vaselin for å jevne ut kantene.

Mili bruker et skulpteringsverktøy kalt spatula til å jevne ut kantene med vaselin. Dette får man kjøpt flere steder, men det kan også gjøres med andre ting som ligner en spatula - se hva du har hjemme!

Steg 3

Ta masse vaselin på skulpteringsverktøyet og skjær i midten av pølsen. Røff opp kantene.

Steg 4

Ta en ren sminkekost. Bland dyp lilla og dyp rød krem-sminke. Begynn med å påføre fargen i midten av såret. Mørke farger innerst, og lysere og lysere utover.

Steg 5

Ta en litt grovere sminkekost, og bruk samme krem-sminke i lillafargen. Påfør ved å trykke den forsiktig rundt såret, slik at det ser ut som et blåmerke. Blend godt.

- Alt handler om blending, sier hun.

Steg 6

Bruk en gul farge og påfør ytterst på såret i kantene.

Steg 7

Blod! De siste stegene er å påføre falskt blod. Mili bruker Ben Nye Fresh Scab, og forteller at denne er kjent i sminke-verden.

Bruk en q-tips og ta en liten mengde nederst i såret.

- Legg gjerne på en liten klump også, sier sminkøren.

Steg 8

På det siste steget skal det legges blod rundt såret. Ta en ny q-tips, og bruk et litt mer flytende blod. Påfør forsiktig rundt såret, men pass på at det ikke blir for mye.

- Jeg ser ofte at folk bruker litt for mye blod, da ser det fort ikke like ekte ut, sier hun.

- Akkurat et slik type kutt kan du lage overalt på kroppen, forteller Mili.