Kaffegigant legger ned på Solsiden

- Det er et strategisk valg fra vår side, der vi har valgt å satse på å utvikle de andre butikkene i Trøndelag. Leiekontrakten vår har gått ut, og vi har valgt å ikke forlenge.

Det svarer Sophie Linnusaar, merkevareansvarlig for Starbucks i Norge og Sverige, på spørsmål om hvorfor kafeen på Solsiden nå legges ned.

Leter etter nytt lokale

Høsten 2013 åpnet den amerikanske kaffegiganten tre avdelinger i Trondheim - på Trondheim lufthavn Værnes, i Kongens gate og på Solsiden.

- Har dere opplevd økt konkurranse på Solsiden?

- Konkurransen øker i det norske markedet, men det er ikke på grunn av dette at vi nå velger å stenge butikken.

Linnusaar understreker at Starbucks ikke kom fram til en løsning for fonyelse av avtalen på Solsiden, som passet alle parter.

- Vi har gode erfaringer fra Trondheim, som er et område der vi vil satse. Starbucks leter nå etter nye lokaler å etablere oss i, gjerne rundt Torget i Trondheim.

- Alltid trist å stenge

Linnusaar forklarer at lederen og noen av partnere ved avdelingen har fått tilbud om å fortsette i kjedens to andre kafeer. De to gjenverende avdelingene vil fortsette driften som før.

- Det har vært fantastisk fine år på Solsiden, med lojale gjester som vi har blitt kjent med. Det er alltid trist når butikker stenger, men vi håper at gjestene våre velger å besøke oss i våre butikker i nærheten.