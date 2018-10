Ny godteributikk åpnet i Midtbyen

Torsdag forrige uke åpnet butikken Sweets n' Shakes i kjøpesenteret i toppen av Nordre gate.

- Jeg er veldig stolt. Vi er sju jenter som har satt alt i stand, skrudd på plass lamper og alt annet selv, forklarer daglig leder Martine Eriksen (21).

Med fulle godterihyller og et oppdatert sortiment, håper hun den nye butikken vil falle i smak blant byens godtemomser.

- Folk tror det er samme butikk som den som var her før, men jeg håper de oppdager at det er noe nytt.

Nytt spisested åpnet i Midtbyen Glad i asiatisk street food? Nye Palaeng Café tilbyr nettopp det.

Reddet ansatte etter konkurs

For litt over en måned siden gikk godteributikken Candy Cloud på Mercursenteret konkurs.

En knapp uke senere ble det bestemt at nok en ny godteributikk skulle flytte inn i de samme lokalene.

Den nåværende daglige lederen hos Sweets n' Shakes, Martine Eriksen, var assisterende daglig leder hos forgjengeren Candy Cloud.

- Jeg ville redde de som var så uheldige å miste jobben den gang, og nesten alle har blitt med videre i den nye butikken, forklarer hun.

Har tro på Mercursenteret

Adresseavisen og Trd.by har i løpet av sommeren skrevet flere artikler om at det er endringer på gang hos Mercursenteret. En rekke butikker får ikke fornyet leiekontraktene sine, og huseier E.C. Dahls Eiendom har bekreftet at de ikke lenger ønsker å ha kjøpesenter i alle de fem etasjene i senteret.

Daglig leder Eriksen er likevel optimistisk.

- Det går veldig fint for oss akkurat nå, og vi tar det vi får. Mercursenteret kommer til å bli bedre, men om det ikke skulle gå, finner vi et eget lokale. Men først må vi se om vårt konsept fungerer.

- Jeg var litt usikker på om vi ville åpne på et senter eller for oss selv, men gikk for det trygge valget. Det er mye dyrere å leie utenfor et kjøpesenter, påpeker hun.

- Paradis for småbarn

I dag er de totalt syv ansatte, som i løpet av 20 dager pusset opp lokalene og byttet ut gamle varer med nye.

Selv om mye av konseptet er det samme, har de lagt til salg av leker, cupcakes fra egen baker, salg av vafler, og en rekke milkshakes.

- Vi vil at det skal være et paradis for småbarn, og et sted de voksne kan slappe av. Men dette er en butikk som skal være for alle, påpeker Eriksen.

Hvor mye skal du tipse når du kjøper take away? Ofte kan det friste mer å ta med seg maten hjem enn å spise den i restauranten. Men skal du tipse? Og i såfall - hvor mye? Vi har spurt byens restaurantsjefer.

Varer og innredning etter sesong

I midten av oktober er det ingen tvil om at halloween står i fokus hos mange butikkvinduer i byen. Også hos godteributikken har skumle klovner og skjelett flyttet inn.

- Det var en liten sjanse å ta, jeg var litt redd for at vi skulle skremme bort kundene. Men folk synes det bare er morsomt, ler Eriksen, og sikter til det digre skjelettet som beveger seg i inngangspartiet.

I smågodthyllene har de nøyaktig 181 typer smågodt, i tillegg til et stort utvalg av andre søtsaker. Også på varefronten vil de tilpasse seg sesongene.

- Nå om høsten passer det for eksempel fint med cupkakes med smak av karameliserte epler. Vi håper at varer som passer sesongen vil bli satt pris på blant kundene.