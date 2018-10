Nå blir ungdomsbillettene enda billigere

I en pressemelding tirsdag melder flyselskapet at en ny versjon av ungdomsbilletten vil være tilgjengelig for reisende den 31. oktober.

Billettypen er nærmest identisk med dagens ungdomsbillett, men én ting må du la stå igjen hjemme.

– Tilbudet er for reisende mellom 12 og 25 år som reiser lett. Derfor er ikke bagasje inkludert, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen til Byas.

Fakta: Youth Go Flight En ny ungdomsbillett fra SAS.

Billetten blir CO2-kompensert.

Det er bare personer mellom 12 og 25 år som kan reise på en ungdomsbillett.

Youth Go Light-billettene inkluderer ikke bagasje, men du kan ha med håndbagasje og en liten håndveske om bord på flyet.

Du kan bare bestille Youth Go Light-billetter på reiser innad i Norden og til noen destinasjoner i USA. Norden inkluderer landene Norge, Sverige, Danmark og Finland. Byene i USA er: New York, Chicago, Boston, Miami, Washington, Los Angeles og San Francisco.

Skal du reise andre steder vil den ordinære ungdomsbilletten fortsatt være tilgjengelig.

Billigste alternativ

Go Light-tilbudet ble først lansert som et tilbud blant ordinære billetter høsten 2015. I desember 2017 åpnet SAS opp for at kunder kunne reise på en light-billett også til USA.

Nå får også ungdomsbilletten sin light-versjon. Hvor mye billigere de vil være enn dagens ungdomsbillett, kan ikke informasjonssjefen svare på akkurat nå.

– Billettene vil bli lagt ut for salg i løpet av dagen eller morgendagen, men det skal være det billigste alternativet, definitivt, sier Johansen.

Store prisforskjeller

Johansen ønsker ikke å si hvor mange reisende som benytter seg av ungdomsbillett hos SAS i dag, men bekrefter at billetten er svært populær.

Allerede i dag er prisforskjellene store mellom ordinære billetter og ungdomsbilletter.

Da Byas sjekket billettpriser for en reise på en tilfeldig dag tur/retur Stavanger - Oslo denne uka, kunne du få ungdomsbilletter til 599 hver vei. Den billigste ordinære billetten lå på 1 900 kroner én vei, den dyreste kostet over 6 000 kroner.