Vennene ville finne på noe fett. Da bestemte de seg for å ro over Atlanterhavet

– Roerfaring? Zero, sier Øyvind Osjord (25).

– Jeg har en robåt på hytta da, legger trondheimsstudent Nikolai Herman Skeie Wiencke (25) til.

Noen vil kalle det galskap, det har de to kompisene fra Stavanger full forståelse for. I desember neste år skal Osjord og Wiencke, sammen med to andre venner, ro fra kanariøya La Gomera til Britisk Antigua i Karibien. En tur på rundt 5 000 kilometer.

Til sammenligning er kjøreturen fra Lindesnes til Nordkapp på rundt 2 500 kilometer.

– Det er litt fjols til fjells. Vi ønsker å vise at du kan få til ganske mye med hardt arbeid, selv om forutsetningene ikke er de beste, sier Osjord.

Flytende ankomstdato

Vennene skal delta i Talisker Whisky Atlantic Challenge, verdens tøffeste ro-konkurranse.

Guttene håper å bruke en plass mellom 30 til 60 dager på turen, men roerne er pålagt å ha med seg rasjoner for 90 dager.

– Ankomstdatoen er flytende, for å si det sånn, sier Osjord og ler.

Han luftet ideen om å «gjøre noe fett» med en kollega i fjor. Det samme året deltok fire norske jenter i ro-konkurransen.

Osjord fulgte konkurransen direkte på Youtube, da bestemte han seg for at dette var noe han også hadde lyst til å gjennomføre.

Så begynte 25-åringen å samle sammen et lag. På en bursdagsfest i Bergen, fikk Wiencke forespørselen om å bli med.

– Så klart, jeg tente på ideen med en gang, sier Wiencke.

De to 25-åringene er gode kompiser og har gått på skole sammen i Stavanger. I tillegg er Aksel Nikolai Mathiesen (24) fra Fredrikstad og Tommy Sørmoen (26) fra Jessheim med på laget som har fått navnet RowForLife.

Fakta: Talisker Whisky Atlantic Challenge Verdens tøffeste ro-konkurranse.

Roerne starter på kanariøya La Gomera, målet er Britisk Antigua i Karibien. Øyene ligger 4700 kilometer fra hverandre i luftlinje.

Løpet arrangeres i desember, utenfor orkansesongen. Likevel risikerer deltakerne storm og høye bølger.

Den raskeste turen gjennomført noensinne var på 29 dager, 14 timer og 34 minutter. Satt i 2017.

I år deltar 28 lag, neste år er nordmennene blant 30 lag som stiller til start.

Det er mulig delta i flere klasser. Du kan ro alene eller i et lag på maks fem personer.

– Det sitter i hodet

– De skal gjennom en veldig omfattende og hektisk periode med forberedelser og trening, sier Sophie Stabell fra Oslo.

Hun var kaptein på det norske laget som krysset Atlanterhavet i fjor. Laget hennes, «Rowegians», brukte «bare» 36 dager på overfarten. Det holdt til ny verdensrekord i kvinneklassen.

Hun forteller at det er en stor styrkeprøve de fire guttene har foran seg.

– Til tider blåste det kuling med storm i kastene, det var både skremmende og heftig, sier hun.

– Hva er det beste rådet du kan gi til guttene?

– Vær godt forberedt. Fokuser på teamet og det mentale. Ikke bruk for mye tid på romaskin og på å bygge biceps. Det sitter i hodet, ikke i overarmene.

Her kan du se arrangørens oppsummering av fjorårets løp:

Idrettspsykolog

Osjord forteller at guttene nå har leaset en spesialbygd robåt fra England. Den kommer til Norge i løpet av våren.

Hele turen vil koste om lag 1,2 millioner kroner. RowForLife-gjengen er helt avhengig av å få med seg sponsorer på laget.

– Vi starter for alvor med rotreningen til sommeren. Nå følger vi en treningsplan, samtidig skal vi snakke med en idrettspsykolog slik at vi får hele gruppa til å fungere, forteller Osjord.

– Vi kommer til å bli sjøsyke, vi kommer trolig til å kantre minst én gang, vi kommer til å bli utmattet og sultne, da er det viktig at vi snakker godt sammen, sier Wiencke.

Haifobi

Arrangørens anbefaling er å ro i to timer, for så å sove i to timer. Slik skal guttene holde på helt til de kommer fram til Karibien. Målet er å slå tiden til Stabell og Rowegians fra 2017.

– Ser dere fram til dette?

– Det går litt i bølger, he he... Jeg kjenner meg veldig gira på å komme i gang og stå på startstreken, samtidig har du dager hvor du ser for deg uvær og høye bølger, da frister det ikke alltid like mye, sier Wiencke.

Hans største frykt er derimot ikke å bli fanget i en storm eller gå tom for krefter. En gang i uka må laget ut i vannet for å skrape undersiden av båten.

– Og jeg er livredd for hai. Hoppe ut i åpent hav og dykke under båten?! Akkurat det ser jeg ikke fram til, sier Wiencke og ler.