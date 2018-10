Bendik (20) og Fredrik (23) skal skrive skoleoppgave - har produsert 2 700 boller

– Bakeriet ringte plutselig og sa at de hadde 1 000 boller som var ferdige og klare til å hentes. Da hadde vi ikke tenkt på lagerplass engang, ler Bendik Lian Kvaale (20).

Trd.by møter Bendik og Fredrik Hassel (23) hjemme hos førstnevnte, i et hus som dufter av hvetebakst. De er to av fem karer som står bak studentbedriften Easy Bake. De 1 000 bollene har nå blitt til 2 700, og studentene bruker det meste av både skoletid og fritid til å stable bedriften på beina.

– Vi begynte i september, og har eksamen allerede i desember. Organisasjonsnummeret fikk vi for bare noen uker siden. Det har gått veldig fort, og det er mye arbeid, men det er veldig artig, sier Fredrik.

Lokal produksjon

I tillegg til Bendik og Fredrik, er Rune Berg (22), Andreas Hovdal (22) og Fredrik Hanebrekke (20) med på laget. Alle fem studerer entreprenørskap sammen ved BI her i Trondheim. I det andre studieåret er oppstart av egen bedrift en av skoleoppgavene, der studentene får så godt som frie tøyler.

Der de aller fleste har jobbet med å utvikle tjenester av ulik art, ville disse guttene tilby et konkret produkt.

– De fleste vil tilby en tjeneste eller et produkt som gjør hverdagen enklere for folk flest. I dag vil vi ha mye fritid, og spare tid der vi kan, forklarer Bendik.

– Ideen slo oss ganske fort. I ulike selskap eller i barnebursdager vil man gjerne bake, og baking tar tid. Vi ville lage et ferdigprodukt som smaker like godt som når det er hjemmelaget, legger Fredrik til.

Oppskriften til hvetebollene er det konditor og far til Bendik, Lars Lian, som har laget. Selve bollene bakes hos Rosenborg Bakeri, før de fryses ned og oppbevares i et fryselager.

De tilbyr et såkalt bake-off-produkt. Det er bolleemner av deig som du kan hente opp fra frysedisken - ikke ferdigstekte boller som er nedfryste. På den måten kan du også lage ulike bollevarianter med utgangspunkt i produktet.

– Vi har delt ut vareprøver til mange kafeer i byen, som har gitt oss gode tilbakemeldinger. Tulla Fischer ville for eksempel teste ut salg av bollene hos dem, sier Bendik.

Målet er likevel å komme seg inn i frysedisken hos dagligvarebutikkene. Først må emballasje designes og produseres, og allerede nå jobber de med å få innpass hos butikkene. Planen var i utgangspunktet å starte der, men det har ikke vært fullt så enkelt.

– Dagligvarekjedene har som regel store, bindende avtaler med store produsenter. Da er det ganske vanskelig å komme seg inn. Men vi er et skritt nærmere hver uke, og hovedkontorene til de ulike kjedene har vist interesse for produksjonen.









Så langt har studentene brukt penger fra egne lommer for å få produksjonen på plass. Bendik legger ikke skjul på at farens navn og nettverk har vært en styrke.

– Faren min bruker for eksempel Rosenborg Bakeri til mye, og da vi tok kontakt, lot bakeriet oss få sjansen. Nettverket hans må vi bruke for det det er verdt, selv om det er mye knyttet til restaurantbransjen, som har egne leverandører, sier Bendik.

– Hva om dette blir en suksess?

– Ja, blir det en ordentlig suksess, må han nesten få en bit av kaka, ler Bendik.









Vil drive videre etter endt eksamen

Selv om bedriften er en del av en skoleoppgave som i utgangspunktet skal ferdigstilles i desember, er guttene klare på at de ønsker å fortsette arbeidet som «bolle-gründere».

- Vi planlegger å utvikle både skillingsboller og kremboller også, noe som har stor etterspørsel i kafébransjen. Men først og fremst er hovedmålet at dette er et produkt som kunder kan kjøpe selv, la bollene tine og heve, for så å sette dem i ovnen. Skoleoppgaven har nesten bare blitt en del av det hele, sier Fredrik.