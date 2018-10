Trondheimsskole har egen Snapchat-bruker: - Vi lagde den for at det skulle bli lavere terskel for å ta kontakt

Strinda videregående skole har de siste tre dagene satt ekstra fokus på psykisk helse. Skolen har markert det med forelesninger, stands og fokus på raushet.

- Verdensdagen for psykisk helse var i høstferien, sier miljøveileder ved skolen Lars Vanvikmyr. Han forklarer at temaet derfor ble markert denne uka i stedet, og at det ikke er første gang.

- Det er fire år siden vi startet med det, forteller han.

- Ekstremt viktig

Lise Margrete Aasum Kvernrød (17) og Vegard Skjervold (16) sitter i elevrådsstyret på skolen. Begge elevene synes disse dagene er viktige.

- Det er veldig bra at vi tar opp temaet, og gjør noe stort ut av det. Det er et tema som gjelder alle, alle har jo psykisk helse, sier Aasum Kvernrød.

- Det er ekstremt viktig å sette det på dagsorden, legger Skjervold til.

Onsdag er den tredje og siste dagen med ekstra fokus rundt psykisk helse, og begge elevene forteller at dagene har gått bra.

- Folk har vært rundt og pratet og vist interesse, sier Aasum Kvernrød, som egentlig står på stand når Trd.by besøker skolen.

Torsdag har skolen solidaritetsdag, der elevene skal samle inn penger.

- Alle elevene skal samle inn 200 kroner hver, som vi skal gi til TV-aksjonen, forteller Aasum Kvernrød.

Egen Snapchat

Mari By Storholm er også miljøveileder på skolen, og kom opp med ideen om å lage en egen Snapchat-bruker for Strinda videregående skole.

- Jeg er litt over gjennomsnittet interessert i sosiale medier, og så måtte vi bare få med ledelsen. De var kjempepositive, sier hun.

Skolen har rundt 1 150 elever, og miljøveilederne forteller at omlag 25 prosent av alle elevene har lagt til Snapchat-brukeren.

- Vi lagde den for at det skulle bli lavere terskel for å ta kontakt, sier Vanvikmyr.

- De bruker jo nesten ikke sms lenger, fortsetter By Storholm.

Det er miljøveilederne som styrer Snapchat-brukeren, og By Storholm forklarer at de har forskjellige tema hver dag.

- Hvis det er en dag der mange har prøver, så kan temaet være stressmestring. Er det mange som har muntlig fremføring, kan temaet være prestasjonsangst, forteller hun.

Når ut til flere

- Vi får kontakt med elever vi vanligvis ikke snakker med, sier By Storholm og fortsetter:

- Bare i dag har vi fått syv nye følgere. Mange sender snaps for å vise at de trives i skolen, også kan det være at noen sender for å fortelle at de har fulgt rådene våre.

Miljøveilederne forteller at de har hengt opp Snapchat-brukerens QR-kode rundt om på toalettene.

- Vi har hengt det på døra i «sitte-høyde», slik at folk kan scanne den mens de er på do, sier By Storholm.

Face to face kan være vanskelig

Elevene synes Snapchat-brukeren er et godt tiltak.

- Man kan skrive til dem, og har alltid noen å gå til. De legger ut råd og tips på Mystory også, sier Aasum Kvernrød.

- Å fortelle noen om problemene sine face to face kan være litt vanskelig, legger Skjervold til.