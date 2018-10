Torsdag kan du gå på restaurant i Trondheim med god samvittighet

Årets TV-aksjon inviterer alle restauranter og serveringssteder i Norge til å bli med på Restaurantaksjonen «Mat med mening». For å kunne delta på aksjonen, må restaurantene donere en sum fra torsdagens omsetning til TV-aksjonen. I år går innsamlingen til Kirkens Bymisjon, og deres arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

«Dette kan være hele omsetningen, overskuddet fra dagens omsetning, eller en sum per gjest - alt ettersom hvor mye restauranten har muligheten til å gi til en god sak», står det på restaurantaksjonens Facebook-side.

Hvor mye skal du tipse når du kjøper take away? Ofte kan det friste mer å ta med seg maten hjem enn å spise den i restauranten. Men skal du tipse? Og i såfall - hvor mye? Vi har spurt byens restaurantsjefer.

23 serveringssteder

Hittil har 23 restauranter/serveringssteder i Trondheim meldt seg på Restaurantaksjonen. Her kan du se hvilke:

Olivia Solsiden

Egon Solsiden

Graffi grill Solsiden

To rom og kjøkken

Bror

Egon Søndre

Rot vin & brød

Egon Prinsen

Døgnvill Burger

Tulla Fischer

Egon tårnet

Egon City Syd

Vi Fire Cafe & interiør

Szechuan Trondheim

O'Learys

Søstrene Karlsen Bar & Kjøkken

Folk og Fe

Graffi Grill Midtbyen

Sot bar & burger

Sushi Bar

Cowsea Sushi&Grill

Big Horn Steak House

Café bare blåbær og bær&bar