Dette er Norges mest attraktive arbeidsplasser

– Med god margin tar Google hjem seieren som den mest attraktive arbeidsplassen blant unge arbeidstakere i Norge. Det betyr at de klarer å imøtekomme faktorene som denne målgruppen anser som de viktigste når de skal velge arbeidsgiver, som gode utviklingsmuligheter, godt sosialt miljø og varierte arbeidsoppgaver, sier Mads Wildhagen, Head of Marketing Norway, Academic Work i en pressemelding.

Kåringen skjer på bakgrunn av Academic Works årlige undersøkelse, Young Professional Attraction Index (YPAI 2018). Indeksen er utarbeidet i samarbeid med Kantar TNS, og kårer blant annet Norges mest attraktive arbeidsplasser basert på tre parametere: Arbeidsgiverens rykte i markedet; arbeidsgiverens opplevde fremgang; og om respondentene ønsker å jobbe hos arbeidsgiveren eller ikke.

Fem norske på topp ti-listen

Også norske virksomheter gjør det bra i undersøkelsen. Halvparten av de ti mest attraktive arbeidsplassene er norske, og andreplassen går til Finn.no. De rangeres i tillegg som Årets Rakett – ingen andre selskaper har steget fortere på listen, fra en syvende plass i fjor til pallplass i år.

– Dette er skikkelig gode og viktige nyheter for oss. Jeg tror pallplasseringen i år handler om flere ting. Finn er et vekstselskap, med en kjent og godt likt merkevare som gir utrolig mange muligheter for unge talenter som vil noe. Den siste tiden har vi snakket mye om vårt samfunnsansvar som handler om å hjelpe folk til å ta smartere valg. Dette vet vi er spesielt viktig for yngre arbeidstakere. Dessuten har vi nok vært mer synlig enn normalt som arbeidergiver gjennom at vi har meldt oss enda kraftigere på i kampen om teknologitalentene hvor vi har brukt en del utradisjonelle virkemidler, sier Kristin Sætevik, direktør for organisasjonsutvikling og kommunikasjon i Finn.no.

Fakta: YPAI-undersøkelsen 2018 Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av faktorer målgruppen selv har kommet frem til.

Selskapene og de viktigste egenskapene som undersøkes er nominert ene og alene av Young Professionals.

Undersøkelsen gjennomføres i to faser, hvor første fase er fritekst-nominering av selskaper og egenskaper og andre fase er måling av de nominerte selskaper og egenskaper.

Kantar sendte ut undersøkelsen til samtlige personer i Academic Works nettverk som har vært innlogget på hjemmesiden siste år.

1199 personer svarte på undersøkelsen i Norge.

Norconsult, Kongsberggruppen, Sintef og DNB kommer også med på topplisten.

– Disse norske virksomheter ligger høyt oppe i unges bevissthet. Mye av grunnen er nok at de har vært flinke til vise seg frem til en bred målgruppe, både gjennom storytelling og employer branding, sier Wildhagen.

– Men selv om mange norske virksomheter gjør det bra, må de fleste likevel se seg slått av store, globale selskaper. Selv om fem av topp ti er norske virksomheter, er kun én blant topp fem norske. For å tiltrekke seg de beste talentene, er det viktig at norske virksomheter er bevisst på hvordan de skal tiltrekke seg disse – og beholde dem, fortsetter han.

Kjennskap gjør ikke nødvendigvis attraktiv

Av selskapene som majoriteten av respondentene har angitt at de kjenner veldig godt, er det kun fem som er med i topp ti-listen over de mest attraktive selskapene.

– Kun én av fem svarer at en viktig faktor når de skal velge arbeidsgiver er at selskapet er innovativt og fremgangsrikt. Mye viktigere er det at selskapet tilbyr gode utviklingsmuligheter (64 prosent), har et godt sosialt miljø (63 prosent) og tilbyr utfordrende og varierte oppgaver (58 prosent), forteller Wildhagen.

– Arbeidsmarkedet i dag er kandidatenes marked – norske arbeidsgivere har behov for ny arbeidskraft og kandidatene har flere alternativer å velge mellom enn før. Da ser vi at det ikke er nok at et selskap anses som kjent og fremgangsrikt. Man må også vise at man har det gøy på jobb og har muligheten til å stige i gradene, fortsetter Wildhagen.

7 av 10 på topplisten er IT- og teknologiselskaper

Ser man på bransjesammensetningen i de topp ti mest attraktive arbeidsplassene i Norge, er det IT- og teknologibransjen som går av med en klar seier.

– I en digital tidsalder er det kanskje ikke rart at IT- og teknologiselskaper er attraktive plasser å jobbe for nyutdannede. Likevel er det interessant å se at så mange som 7 av 10 på topplisten faller innenfor denne kategorien. Andre bransjer kan lære mye av disse – det er viktig å jobbe aktivt med å holde seg konkurransedyktig på arbeidsgivermarkedet, avslutter Wildhagen.

Dette er de ti mest attraktive arbeidsplassene blant unge arbeidstakere i Norge:

Google Finn.no Microsoft Apple PWC Sopra Steria Norconsult Kongsberggruppen Sintef Dnb

Dette er viktigst når unge velger arbeidsgiver: