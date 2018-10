Fastrentene i Lånekassen stiger

Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. november være 2,345 prosent for tre års bindingstid, 2,687 prosent for fem år og 3,164 prosent for ti år.



Satsene for tre og ti års fastrente går opp med 0,04 prosentpoeng sammenliknet med dagens satser, mens femårsrenta stiger med 0,03 prosentpoeng.

– Vi ser at fastrentene igjen stiger litt. Fra 1. november vil fastrentene være markant høyere enn den flytende renta, som er på 2,002 prosent i november og desember, sier Magnus Andersen, seniorrådgiver i Lånekassen.

– Gjennom det siste året har vi sett en stadig økende forskjell mellom den flytende renta og fastrentene i favør av den flytende renta, sier Andersen.

Kan binde mellom 10. oktober og 17. oktober

Kunder som ønsker å binde renta fra 1. november, kan gjøre det i perioden 10.–17. oktober. Alle som skal søke om fastrente, gjør det på «Dine sider» på lanekassen.no.

589 200 av tilbakebetalerne i Lånekassen har flytende rente på studielånet sitt, mens 52 500 har fastrente.

– Ikke alle med flytende rente kan binde renta. Kunder som har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstida, som får støtte til utdanning, eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renta, sier Andersen.

Markedsstyrt rente

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fastrente, får automatisk flytende rente. Renta i Lånekassen er markedsstyrt og basert på markedsrenta for boliglån.