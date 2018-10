Finnes det et norsk ord for «influencer»?

Ingrid Aguiluz har 45 000 følgere på Instagram, og ligger på topplista på blogg.no. Hun kaller seg en influencer.

Til Byas definerer influencer Ingrid Aguiluz jobben sin på følgende vis:

– Jeg legger ut bilder på Instagram, lager YouTube-videoer og blogger. Der skriver jeg mye om livet mitt.

Dette tjener hun altså penger på, men hun presiserer at det ikke er noe hun blir rik på.

– Det er ikke sånn at du får penger sånn fordi du starter en blogg etter å ha vært med på et realityprogram, for det er det virkelig ikke.

Toppblogger på debatt i Trondheim: Toppblogger på debatt i Trondheim: - Er det greit at konfirmanter setter av pengene sine slik at de kan legge seg under kniven? - Synes vi det er greit at folk som nettopp har blitt konfirmert setter av pengene sine til de blir 18 år og kan legge seg under kniven? spør toppblogger Kristin Gjelsvik under en debatt i Trondheim.

Trives med et stort publikum

Aguiluz trives med å ha et stort publikum, og beskriver det som «kjekt». Hun er likevel bevisst på hva hun legger ut.

– Det er noe av det som skremmer meg litt, at du har en stor stemme. Du tenker mye igjennom hva du skal skrive. Jeg mener man må være forsiktig med det man sier, sier hun og fortsetter:

– Jeg legger ikke så mye ut om operasjon og om fillers og sånne ting, for det synes jeg er privat. Jeg synes at folk skal gjøre det fordi de selv har lyst til å gjøre det, der har ikke jeg lyst til å være en påvirkningskraft.

Ifølge influencermarketinghub.com defineres en influencer som et individ med makt til å påvirke hva folk kjøper grunnet hans eller hennes autoritet, posisjon eller forhold til hans/hennes følgere.

#mystory: #mystory: Nesten en halv million følger det «Milkgore»-Hanna deler på Instagram Hanna Wullum (19) fra Trondheim følte at hun stakk seg ut på ungdomsskolen: - Nå merker jeg ikke noe særlig til det - det er nærmest vanlig med hår i «crazy» farger nå.

Hvordan oppstod uttrykket «influencer»?

For ikke så lenge siden ble de med makt og innflytelse i sosiale medier kalt for it-jenter eller it-gutter. Så ble it-jentene- og guttene til influencere over dammen, og her i Norge har vi adoptert uttrykket uten så mye om og men.

Men finnes det ikke et norsk ord som kan beskrive jobben til disse influencerne?

Direkte oversatt betyr influencer påvirker - men holder det?

Noen av disse «påvirkerne» minner kanskje mer om betalte trendsettere enn noe annet. Hvilken norsk yrkestittel passer?

Men hva er egentlig en influencer for noe?

Under kan man se se hvor mange som har søkt på ordet influencer i verden de siste fem årene:

«Påvirkere»?

Aksel Torsnes Mehlum i Språkrådet sier at både «påvirker» og «trendsetter» er gode alternativ for ordet influencer.

– For oss virker påvirker som et godt valg; det er jo snakk om personer som har stor påvirkningskraft på andre. Et annet ord som allerede er etablert i norsk, er trendsetter. Man kunne også tenke seg metaforer som fyrtårn og los, altså noen som man følger eller blir leda av.

De to sistnevnte klinger jo ganske fint. Fyrtårnet Anna Rasmussen og losen Isabel Raad?

#Mystory #mystory: «Hellylife»-Helene: - Jeg får ofte kommentarer om at folk blir positivt overrasket når de hilser på meg Helene Nygård (23) finner glede i de små tingene - som det å kunne skru på flymodus på kvelden slik at ingen kan nå henne.

Opinionsledere?

Prorektor og professor i markedsføring på BI, Bendik Samuelsen, sammenligner sier at ordet opinionsleder kan erstatte influencer på norsk.

– Influencer er et begrep som har oppstått i den sosiale medier-konteksten.

– Men blir det ikke mer riktig å si noe a la «vandrende reklameplakat»?

– Det er ikke noe nytt at opinionsledere får betalt. Politikere får betalt for jobben sin, for eksempel.

Konklusjon

Hva mener du klinger best av uttrykkene?

Hva synes du influensere burde være på norsk? Betalt trendsetter Påvirker Blogger Reklamekonsulent Fyrtårn Ingen av disse passer Du må velge et alternativ

Din stemme blir nå behandlet... Hva synes du influensere burde være på norsk? Betalt trendsetter �%

Påvirker �%

Blogger �%

Reklamekonsulent �%

Fyrtårn �%

Ingen av disse passer �% Du har allerede stemt 0 stemmer