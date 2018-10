- Fælt at bloggere skal tjene masse på andres usikkerhet

Torsdag kveld var det duket for debatt på litteraturhuset, hvor tema var kropp og kroppsfiksering.

I panelet sammen med Gjelsvik satt overlege og spesialist i plastikkirurgi Kjersti Ausen, fastlege og forfatter av boken «kroppsklemma» Kari Løvendahl Mogstad og psykologiprofessor og spesialist på evolusjonspsykologi Leif Edward Ottesen Kennair.

Synes det er fælt

- Først og fremst har jeg ikke mange venner i bloggverden, men det går greit, sier bloggeren, som har deltatt i flere debatter og snakket mye om kroppspress.

Gjelsvik forteller at hun hver eneste dag hører fra jenter som sier hvor mye de hater kroppen sin, og at de vil bli mest mulig lik sitt ideal.

- Og dét idealet er ofte en blogger som har lagt seg under kniven både en, to og tre ganger.

- Operasjoner spesielt er veldig interessant for folk, og det er sjokkerende. Veldig mange bloggere bruker det for å provosere og få klikk – og klikk er penger. Jeg synes det er fælt at de skal tjene masse på andres usikkerhet, fortsetter Gjelsvik.

Fått en stor verdi

Fastlege og forfatter Kari Løvendahl Mogstad mener grunnen til at mange – både gutter og jenter – ønsker å endre noe ved utseende sitt, ikke er noe som er skapt hjemme på gutte- eller pikerommet.

- Det er forbrukersamfunnet. Det er en tendens i samfunnet at utseende og kropp har fått en så stor verdi, sier hun.



Kjersti Ausen, spesialist i plastikkirurgi, sier at hun ikke har tall på om det er en reell økning i antallet som vil fikse på utseendet ved plastisk kirurgi, men forteller at amerikanske tall er relativt stabile de siste ti årene.

- Men injeksjonbehandlinger har virkelig eksplodert de siste ti årene. For ti år siden lo folk rått av at noen ønsket større rumpe, og så kom Kardashians, sier hun og blir møtt med latter fra salen.

Konkurranse og forbruk

Psykolog Leif Edward Ottesen Kennair mener at konkurranse spiller en rolle i årsaken til at mennesker ikke blir fornøyd med kroppen sin.

- Hele forbrukersamfunnet handler om konkurranse og forbruk, nå har kropp også blitt tilgjengelig for endringer.



Han mener det ikke hjelper på psyken å endre på noe man er misfornøyd med ved utseende sitt.



- Det som hjelper er å gi litt mer blaffen og slutte å prosessere seg selv hele tiden, forteller psykologiprofessoren.

Nye regler for bloggere og influensere

Under debatten ble også den nye bloggplakaten nevnt ved flere anledninger. Plakaten inneholder flere retningslinjer bloggere og influensere er nødt til å følge. Blant annet skisserer plakaten at det vil bli forbudt å promotere kosmetiske inngrep eller injeksjoner. De vil også bli pålagt å merke retusjerte bilder som skaper et falskt inntrykk av utseende.

Gjelsvik er en av bloggerne som jubler for plakaten.

- Jeg er helt i hundre, jeg har jo jobbet aktivt for dette lenge. Det har vært en av mine hjertesaker i mange år, sier bloggeren til Trd.by etter debatten.



- Det å se en barne- og likestillingsminister ta såpass tak i dette, som i hvert fall jeg mener er det største samfunnsproblemet vi har, er jo helt fantastisk.

Håper den får en verdi

Gjelsvik synes det er kommet mange gode forbilder der ute nå, og legger vekt på at hun ikke kjemper kampen alene.

- Forbilder som tar i et tak og viser at det finnes noe annet å bry seg om enn utseende.



- Det eneste jeg håper på nå er at det faktisk blir tatt tak i om dette brytes. At denne plakaten faktisk får en verdi, sier Gjelsvik.