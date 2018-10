Har du erfaring fra dataspill? Da bør du sette det opp på CV-en

– Det er vanvittig mange gamere i dag, spillene har også begynt blitt svært avanserte. Mange spill krever at du samarbeider godt, legger en strategi og har et tydelig fordelt lederansvar. Dette er personlige egenskaper som har stor verdi i arbeidslivet, sier informasjonssjef i bemanningsselskapet ManpowerGroup, Sven Fossum.

21. august lanserte selskapet en kampanje hvor de oppfordrer unge med erfaring fra dataspill om å føre opp dette på CV-en sin.

I løpet av den siste måneden har over 1000 gamere registrert spillerfaringen sin hos selskapet, forteller Fossum.

UiS: – Kjør på

På Spillerfaring.no prøver ManpowerGroup å forklare hvordan spillerfaringen kan overføres til arbeidslivet.

Spiller du for eksempel skytespillet «Fortnite», blir egenskaper som samarbeid og kommunikasjon listet opp.

Spiller du et strategispill som «Starcraft 2», nevner selskapet blant annet egenskaper som nøyaktighet og improvisasjon.

– Du må tenke på hvor overførbare de forskjellige egenskapene er til den jobben du søker på. Dersom du lister opp spillerfaring på CV-en må du være forberedt på at du må gi eksempler på hvordan dette kan hjelpe deg i jobben, sier karriereveileder ved UiS, Trondr Breiland.

Han holder jobbsøkerkurs og hjelper studenter som skal ut i arbeidslivet med å sette opp en god CV.

Selv har han aldri opplevd at studenter har satt opp spillerfaring på CV-en, dette er heller ikke noe Breiland har oppfordret studentene til å gjøre, men han er ikke en motstander av ideen.

– Alt som er relevant for jobben er kjempebra å sette opp på CV-en, så kjør på, sier Breiland.

NAV: – Har ført til arbeid

NAV Jobblyst driver jobbveiledning for folk under 30 år. Mye av arbeidet gjøres gjennom sosiale medier for å nå ut til unge jobbsøkere.

Tidligere i år kjørte NAV en kampanje på e-sport.

– Da kom det fram flere saker der spillerfaringer hadde ført til arbeid, sier fagansvarlig i NAV Jobblyst, Camilla Aaseth.

Derfor er heller ikke NAV skeptisk til at unge skal sette opp spillerfaringen på CV-en, men Aaseth sier som karriereveilederen ved UiS: Tenk på hvilke egenskaper som er aktuelle.

– Å sette opp spillerfaring på CV-en vil være veldig avhengig av hva slags jobb du søker. Hvis den som søker klarer å si hvilke ferdigheter og kunnskaper fra spillingen som kan brukes i jobben man søker, kan det være aktuelt å føre opp. Eksempler på det kan være å tenke strategisk, å planlegge eller å få flere til å jobbe mot samme mål. Det avgjørende er altså å bruke slike ferdigheter på riktig måte og til riktig tid, sier Aaseth.

En mer stueren hobby

Selv forteller Fossum i ManpowerGroup at kampanjen har gått over all forventning.

Den ble også godt mottatt av bedriftene, men trolig mest av jobbsøkerne.

– Flere tagget hverandre i sosiale medier og skrev noe sånt som «nå er det endelig håp for deg også». Samtidig har vi sett at gamingen har vært en god ice breaker. Da har kandidatene noe å snakke om før intervjuet begynner, som gjør at de klarer å senke skuldrene litt, sier Fossum.

Selv har også den 50 år gamle informasjonssjefen fått et annet syn på hobbyen.

– Jeg ser flere positive sider med det nå enn tidligere, men det er nok ikke bare meg, det er noe som skjer i samfunnet nå. Gaming er i ferd med å komme ut av gutterommet og bli stuerent, på lik linje med andre fritidsaktiviteter, sier Fossum.