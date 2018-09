Trondheimsfrisører tok sølv i VM i Paris

- Alle er bare 23 år gamle, og det er helt utrolig. Det å klare sølv første gang man deltar som senior, er helt spesielt. Vi fikk helt sjokk.

Det sier trener Dag Gustavsen over telefon fra Paris, morgenen etter den gjeve lagseieren. Mandag kveld konkurrerte Trine Ho (23), Marit Blakstad (23) og Leif Anders Øverland (23) i VM i frisering i Paris. Der klatret de nesten helt til topps i grenene teknisk daglig frisyre og teknisk langt hår, kun slått av Italia.

- Helt sinnssykt

- Det er litt vanskelig å skjønne at vi har tatt sølv. Jeg er usikker på om vi har skjønt det ennå, medgir Leif Anders Øverland.

- Underveis var vi veldig usikre. Det var mye bra arbeid, og når man konkurrerer mot de beste i verden, blir man veldig kritisk til seg selv.

Trine Ho og Marit Blakstad jobber til daglig hos Hannes Hårpleie, og Leif Anders Øverland jobber for Nikita her i Trondheim. Han forklarer at mange av deltakerne fra de andre landene ikke har en fulltidsjobb, men bruker mye av tiden sin på å trene til konkurranser og VM. Derfor er han ekstra stolt over innsatsen.



- Vi har stått på utallige timer hver eneste dag, og har brukt søndagene som treningsdager i et år tid nå. Det er helt sinnssykt med sølv, det er ikke annet å si. Dette hadde vi aldri sett for oss.

Alle de tre unge frisørene deltok som seniorer for første gang. For Marit Blakstad var dette hennes første VM.

- Yngste norske seniorlag noen sinne

- Frisørene har ligget i hardtrening helt siden mars, og trent omtrent hver eneste dag i ferien. Det har vært en fenomenal innsats. Dette er det yngste seniorlaget fra Norge som noen sinne som har klart å ta sølv. Og det at alle er fra Trondheim, er helt spesielt, sier den stolte treneren.

Lag-VM i frisering arrangeres annenhvert år, og er ifølge Gustavsen det største. Over 50 land var representert nå i Paris, der det ble konkurrert i en rekke forskjellige grener. Konkurransen i Paris har foregått samtidig med en enorm internasjonal messe, med over 40 000 besøkende.

Også trener Gustavsen fikk premiering for sin innsats.

- Det var en rein overraskelse. Da de tre gikk opp på podiet, sto jeg i sjokk og hylte. Plutselig kom de med medalje og diplom til meg også, noe som er en fin anerkjennelse og veldig artig.