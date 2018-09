Se studentene løpe for Sykehusklovnene

- Inntektene går uavkortet til Sykehusklovnene på St. Olavs hospital. Mottoet til Klovneløpet er at «studentene gir tilbake til byen».



Det forteller leder for Klovneløpet, Nikolai Gulbrandsen, før hovedløpet begynte torsdag formiddag. Klovneløpet er et veldedighetsløp som arrangeres i begynnelsen av september hvert år. I år er det syvende gang løpet arrangeres her i Trondheim.

- Hvor mye regner dere med å samle inn nå i år?

- Vi har ambisjoner om å nå 250 000 kroner. Det hadde vært utrolig gøy om vi hadde klart å bikke det, men vi tror det er et reelt mål.

Se mange bilder fra løpet nedover i artikkelen! Om du var med på løpet, finner du kanskje deg selv på noen av bildene?

Rekordmange påmeldte

I fjor klarte de å samle inn hele 350 000 kroner, noe som tilsvarer nesten en tredjedel av Sykehusklovnenes budsjett her i Trondheim.

- Det var et spesialtilfelle, da en paraplyorganisasjon hos Sit valgte å gi overskuddet fra en veldedighetsauksjon til Klovneløpet. Da fikk vi inn nesten 120 000 kroner ekstra, noe vi ikke kan regne med i år. Men det var utrolig hyggelig at vi fikk det i fjor, forklarer Gulbrandsen.

- Hvor mange påmeldte er det i år?

- I år har vi fått ny rekord, med 500 påmeldte. Så får vi håpe at eventuell sykdom etter fadderuka ikke hindrer folk til å stille til løpet.

Hver student gir 45 kroner hver for å få delta i løpet, og for hver person som løper donerer Multiconsult 200 kroner til Sykehusklovnene.

- Hvorfor Sykehusklovnene?

- De som startet opp løpet i 2012 ville gjøre noe ekstra, utenom det vanlige. Et studentverv der man gi tilbake til denne flotte byen. Sykehusklovnene driftes kun av donasjonsmidler, og grunnleggerne av Klovneløpet bestemte seg for å engasjere seg og støtte denne organisasjonen.

Sykehusklovnene: - Vi er i syvende himmel

- Se rundt deg, det er helt fantastisk! Det er strålende sol, det er massevis av småartige studenter som er med og støtter oss, vi er jo i syvende himmel. Vi kan ikke få det bedre, sier Eirik Skarsbø om løpet. Han jobber med pengeinnsamling for Sykehusklovnene.

- Sykehusklovnene er en organisasjon som er helt avhengig av privatpersoner, bedrifter og organisasjoner som samler inn penger til oss. Klovneløpet er en kjempeviktig støttespiller for oss her i Trondheim, som finansierer store deler av driften vi har på St. Olav. Det har ført til at vi har kunnet utvide og utvide, og nå har St. Olav blitt et av foregangssykehusene våre når det gjelder prosedyrearbeid.

Det betyr at klovnene er med barna når de skal ta blodprøver og andre medisinske prosedyrer. På den måten tar klovnene fokuset vekk fra det som kanskje er litt ubehagelig og vondt.

- Hvor ofte er dere til stede på sykehuset?

- Vi jobber på sykehuset fast fire ganger i uka, og så har vi en til to prosedyredager i måneden også.

I 2017 hadde Sykehusklovnene over 18 500 møter med barn innlagt på sykehus. 40 sykehusklovner er tilknyttet organisasjonen, alle profesjonelle skuespillere, trent for arbeid med barn på sykehus.



