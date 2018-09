Kygo blir refleksdesigner

Mens de unge og voksne refleksbrukerne kan bli synlige med et knippe reflekser inspirert av stiliserte lydbølger og hodetelefoner, har barneproduktene fått navnet «tropisk moro».

Daga og Kristin fikk møte Kygo: Daga og Kristin fikk møte Kygo: - Hadde jeg hatt pulsklokke hadde den eksplodert - Åh, det var helt sykt. Jeg elsker Kygo. Jeg mista pusten og pulsen gikk fort, forteller Daga Banach.

Der byr Kygo på g-nøkler, noter, rosa flamingo – og et karakteristisk palmeblad. Da Kygo tidligere i år lanserte et palmeformet, kostbart gullsmykke, het det at palmer «var et uttrykk for hans tropical house-vibe".

Trygg Trafikk-refleksene blir nok atskillig mer pristilgjengelige, og bergensartisten føyer seg til en liste over tidligere refleksdesignere som Pushwagner, Magne Furuholmen, Moods of Norway og Kari Traa.

I en uttalelse heter det fra Kygo:

– Jeg har lyst å få folk til å føle seg bra gjennom musikk og design. Når det i tillegg gjør folk synlige i mørket og kan redde liv er det både gøy og viktig. Det var viktig for meg at det var en sammenheng mellom meg som artist og refleksdesignet. Derfor går det musikalske igjen som et bærende element.

Årets refleksdag er 18. oktober, og da vil Trygg Trafikk skape oppmerksomhet rundt refleksbruk.