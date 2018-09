«Mammatilmichelle» legges ned - nå vil hun blogge under eget navn

– Mine dager som «MammatilMichelle» er over. Det er ikke meg lenger, og det er ikke den jeg vil være. Det har vært så mye negativt fokus det siste året om at jeg bruker datteren min sitt navn for å selv skape trafikk. At jeg driver med barnearbeid, og det ene etter det andre, skriver Anna Rasmussen.

Onsdag postet hun innlegget hvor hun forteller at hun nå skal bruke navnet Anna Rasmussen i stedet.

Vil gi Anna Rasmussen bot på 100 000 kroner Forbrukertilsynet mener den populære bloggeren har brutt markedsføringsloven, og vil derfor gi henne en bot på 100 000 kroner.

– Ikke verdt det

Hun har tidligere uttalt at hun ikke kom til å bytte navn, fordi at «mammatilmichelle» var varemerket hennes. I blogginnlegget innrømmer hun at det ikke var planen hennes å bytte navn, men at hun nå «ikke orker mer».

– Det er ikke verdt det lengre.

Setter foten ned

Det siste året har hun mottatt mye hat, forteller hun, og det har påvirket privatlivet hennes.

– Dette er min måte å sette foten min ned. Barnevernet har ikke noe med min jobb og gjøre, på samme måte som de ikke har noe med en butikk-annsatt og gjøre, så lenge barna har det bra, skriver hun.

Hun forteller at all trafikk fra mammatilmichelle.blogg.no nå vil gå direkte til annarasmussen.blogg.no.

«Mamma til Michelle» avlyste bryllupet av økonomiske årsaker I et blogginnlegg forteller Anna Rasmussen at det var av økonomiske årsaker hun og samboeren Jan Lossuis avlyste bryllupet for andre gang.

Får bot

I forrige uke ble det kjent at Forbrukertilsynet kommer til å gi Rasmussen en bot på 100.000 kroner for å ha brutt markedsføringsloven.

Ifølge Forbrukertilsynet har Rasmussen gjennomført fem Facebook-konkurranser uten å dele ut premier.

Tidligere i år var Stavanger-bloggeren sentral i en større konflikt mellom flere av landets toppbloggere. Hun har også skapt overskrifter i media for å avlyse bryllupet med sin samboer for andre gang.