Kleskjede legger ned to butikker i Midtbyen

Bik Bok-butikken i Thomas Angells gate har holdt til der siden 2006. Lørdag 25. august blir siste åpningsdag.

«Med tiden har ikke beliggenheten vist seg å være optimal for oss lenger», skriver landssjef i Bik Bok Norge, Camilla Svanberg, i en e-post til Trd.by.

Tall fra Midtbyen Management viser at Thomas Angells gate og Nordre gate har hatt 16 prosent færre besøkende i årets fem første måneder, sammenlignet med samme tid i fjor. Det sier Svanberg at også kleskjeden har merket.

- Hva skjer med de ansatte i denne butikken?

- Vi ser først på behov i andre butikker i området, og ønsker selvfølgelig å ta vare på alle de gode selgerne vi har. Men må tilpasse oss etter behov, svarer Svanberg.

Slutt også på Mercur

Landssjefen opplyser også at Bik Bok-butikken på Mercursenteret legges ned. De to butikkene har til sammen rundt 15 ansatte.

- Varner legger ned på Mercur, dermed også vår butikk.

At Varner legger ned på Mercur, vil bety at også Carlings-butikken på samme kjøpesenter legger ned driften. Både Bik Bok og Carlings er en del av Varner.

Røde tall nasjonalt

I sin årsberetning for 2017 skriver Bik Bok AS at de eier totalt 143 butikker i Norge, i tillegg til butikker i Sverige, Finland og Østerrike. Selskapet består av konseptene Bik Bok og Wow.

I 2017 var omsetningen i selskapet 796 millioner kroner, med et årsresultat der underskuddet ble på 26 millioner etter skatt. Det er en nedgang på 71,5 millioner kroner fra 2016.