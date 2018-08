Netflix tester reklame mellom episodene

Så langt har det ikke vært noe reklame hos strømmetjenesten Netflix, men dette kan nå se ut til å endre seg, melder blant annet Tek.no og Techcrunch.

Klager fra brukere

Testingen skal først ha blitt oppdaget av brukerne selv, som igjen opplyste om det på nettsiden Reddit. Senere har testingen blitt bekreftet av Netflix.

Ifølge Tek.no tar reklamene opp hele skjermen, og kan ikke hoppes over. I stedet får man en «fortsett»-knapp, ikke ulikt reklameavspillingen hos Youtube. I Reddit-tråden utrykkes det misnøye over reklamen, der mange påpeker at man betaler for tjenesten nettopp for å unngå reklame

Promotert egeninnhold

Reklamen som nå testes er ikke ekstern reklame, men promoer fra strømmetjenestens egenproduserte innhold. Disse promofilmene dukker opp mellom episodene, og skyver derfor informasjon om neste episode - noe som også har skapt frustrasjon blant brukere.

Det er ennå ikke avgjort om de nye promovisningene vil være et fast innslag hos Netflix.