Josh har alltid likt utfordringer: Nå skal han sykle Japan på langs - med håndsykkel!

Josh Stinton (37) fra Colorado, USA, har alltid likt å utfordre seg selv. Nå har han bestemt seg for å sykle Japan på langs - med håndsykkel.

Avreise er ikke før i mars 2019, men han har allerede begynt å forberede seg. Han har bare prøvd håndsykkel en gang tidligere, og i Stavanger har han ikke klart å oppdrive en eneste en. Det eneste tilsvarende, er en håndsykkel-aktig maskin på SiS sportssenter.

Over 10 000 turer med årets nye bysykler De nye bysyklene preger bybildet i stadig større grad. Her er status etter snart to måneder i Trondheims gater.

Vil bruke 3–4 timer på sykkelen for å trene

Han begynte treningen denne uka, og tilbringer nå opptil en time på sykkelen av gangen. På sikt, derimot, håper han å bruke 3–4 timer på maskinen i løpet av en treningsøkt.

– Hvorfor håndsykkel og hvorfor Japan?

– Det er todelt. En del handler om at jeg vil møte ofrene etter tsunamien i 2011, og så har jeg aldri håndsyklet før, sier han.

Hele poenget med turen er å samle inn penger til veldedigheten APRICOT, som jobber for å hjelpe familier som ble rammet av tsunamien i 2011.

Ikea kaller tilbake sykkel Kjeden ber kunder levere den tilbake og få pengene refundert.

Liker utfordringer

Det er ikke første gang at Stinton gir seg selv en utfordring for å samle inn penger til veldedighet. Det startet da han bodde i Sydney, Australia. Han ble utfordret av en venn til å gå Vasaloppet.

Stinton hadde aldri gått på ski før, men tok utfordringen likevel. Det tok noen forsøk før han fikk meldt seg på - Vasaloppet har 16.000 deltakere og blir ofte utsolgt på kortere tid enn to minutter.

Men, så fikk han endelig meldt seg på i 2016, og da begynte treningen for alvor.

Drømmer om å erobre Europa med sykkeldeling Fra Trondheim satser Hallvar Bergh på at sykkeldeling er det neste store på kontinentet.

Trente til skiløpet i Sydney

Det er ikke bare-bare å stå på ski når man bor i Sydney, men han kontaktet en organisasjon som leide ut rulleski (de som står bak er selvfølgelig norske).

De likte engasjementet hans, lånte ham noen ski, og koblet ham med en slovensk skiløper som da hadde deltatt i to OL.

Sammen trente de to ganger i uka, og Stinton trente også mye på egen hånd.

Stinton måtte trene mye for at han skulle klare å gjennomføre det 90 kilometer lange løpet. Etter hvert begynte motivasjonen å dale, og da fant han ut at han måtte ha mer å gå for, enn bare sitt eget «ego».

– Jeg klarte såvidt å gå fire kilometer til dagen. Jeg tenkte «hvordan i alle dager skal jeg klare å gå 90 kilometer».

– Jeg trengte en «higher purpose». Jeg bestemte meg for å gå for en liten veldedighetsorganisasjon, og valget falt på «Feel The Magic», som jobber for familier som har mistet et familiemedlem.

Han fullførte løpet etter 11 timer og 8 minutter, det var første gang han hadde på seg ordentlige ski.

Han ble intervjuet om stuntet på Australias største morgenshow:

Mads tok permisjon fra jobben for å sykle i ett år Mads Herdahl startet å sykle i april, og skal til sammen sykle rundt 20 000 kilometer og besøke 25 land.

Kommer ikke til å slutte

Han fortsatte med utfordringene, og har blant annet syklet på etthjulssykkel i Spania for veldedighetsorganisasjonen Milk Crate Theatre, som hjelper hjemløse mennesker eller mennesker som risikerer å bli hjemløse i Australia.

Året etter deltok han i Offroad Finnmark, et fjellsykkel-race i Finnmark. Der syklet han for organisasjonen Mange Bekker Små, som hjelper syriske flyktninger i Libanon.

– Hvorfor fortsetter du med disse utfordringene?

– Jeg har sett for mye. Jeg kommer aldri til å slutte med dette. Det er en del av livet mitt.

Nå er det altså familiene som ble rammet av tsunami-bølgen i 2011 som står i sentrum. Han håper også å åpne øynene til folk om håndsykling.

– Håndsykling er for alle, ikke bare for dem med nedsatt funksjonsevne, sier han.

Nå gjenstår det bare å få tak i en håndsykkel.