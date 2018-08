Mandag blir en rekke bussruter endret - sjekk hvilke her

Etter sju uker med sommerruter, vil bussene kjøre for fullt fra førstkommende mandag. For flere vil høstens rutetabeller se litt annerledes ut enn de gjorde tidligere i år, opplyser AtB i en pressemelding.

Rekordmange reiser kollektivt

Første halvår ble det satt ny rekord i antall kollektivreiser i den sørlige delen av Trøndelag. Det ble gjennomført over 18 millioner reiser, noe som er over 500 000 flere reiser enn samme periode året før.

– AtB ønsker å gi ei stadig voksende kundegruppe et bedre tilbud slik at enda flere får muligheten til å la bilen stå til fordel for buss, trikk og båt. Vi kan ikke innfri alle ønsker, men målet er å gjøre tilbudet best mulig for flest mulig innen gitte rammer, sier Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift i AtB.

– Rutetilbudet tilpasses på bakgrunn av etterspørsel og innspill fra markedet. Vi oppfordrer alle til å sjekke sin rute for å se om det er noen endringer fra mandag, sier Opsal.

Slik blir endringene

Blant endringene kan det nevnes flere avganger på rute 4 Strindheim - Lade - Heimdal og rute 9 Dragvoll - Lundåsen på kveldstid. Mange vil også kunne dra nytte av at rute 310 Stjørdal - Trondheim - Fannrem nå vil gå innom Trondheim lufthavn Værnes på en rekke avganger i begge retninger.

Her er noen av viktigste endringene som skjer mandag 13. august:

Rute 4 Strindheim - Lade - Sentrum - Kolstad - Heimdal: Flere avganger på kveld hverdager og lørdag

Rute 6 Værestrøa - Sentrum - Flatåsen: Ekspressavgang morgen endrer trasé og kjører via Engstrømbakken/Nedre Humlehaugen før Grilstadtunnelen.

Rute 7 Vikåsen/Reppe - Sentrum - Romolslia: Justering av avganger på kveld hverdager og lørdag.

Rute 777 Reppe – Reppevegen: Kjøres utelukkende etter rutetabell. Lørdag og søndag betjenes Reppe av rute 7.

Rute 9 Dragvoll - Strindheim - Sentrum - Heimdal - Lundåsen: Flere avganger på kveld hverdager og lørdag. • Rute 36 Trondheim sentrum - Moholt – Stokkhaugen: Justering av avganger søndager.

Rute 55 Trondheim sentralstasjon - Sentrum - Rate: Erstattes av rute 3A (via Klæbuveien) på kveld hverdager og lørdag samt hele søndag.

Rute 75 Trondheim sentralstasjon - Sentrum - Spongdal via Klefstadhaugen: Ny avgang fra Trondheim sentralstasjon på ettermiddag hverdager.

Rute 310 Stjørdal - Trondheim - Orkanger - Fannrem: Betjener Trondheim lufthavn Værnes på flere avganger på hverdager og alle avganger søndager. Flere avganger vil gå fra Fosslia Fjellhall på hverdager. Stav hotell vil ikke lenger betjenes.

Rute 320 Trondheim - Orkanger - Hitra - Frøya: Ny avgang fra Fillan på morgen hverdager.

Rute 340 Trondheim - Støren - Røros: Ny ekspressavgang på morgen hverdager fra Støren stasjon til Trondheim. Ny avgang på ettermiddag lørdager fra Trondheim S til Støren rådhus og fra Støren rådhus til Trondheim S.

Rute 420 Sunde - Sandstad - Sistranda - (Dyrøy): Ny avgang fra Sistranda på morgen hverdager.

Rute 451 Botngård - Brekstad: Ny avgang fra Botngård (via flystasjon) til Brekstad på morgen hverdager.

Nattbuss: Alle avganger med nattbuss fra Trondheim til Orkanger forlenges til Fannrem stasjon. Nattbussene har startholdeplass fra Munkegata, Dronningens gate og Prinsens gate. Finn din startholdeplass for din nattbussrute på atb.no.

Trondheim sentrum: I forbindelse med ombygging av Olav Tryggvasons gate, er holdeplassene Nova Kino og Søndre gate 22 i retning sentrum flyttet og slått sammen til én holdeplass i Olav Tryggvasons gate.

Holdeplasser: Det foregår en del bygging og utskifting av holdeplasser i Trondheim til nye leskur og stasjoner. Noe av dette arbeidet kan føre til flytting av holdeplass i anleggsperioden. Les mer på atb.no.