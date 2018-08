Felicia (26) er Nellys nyeste kampanjemodell: – Det har ikke helt sunket inn at jeg er med på dette

– Det var ganske rart, men ufattelig kult at sjansen dukket opp helt ut av det blå, sier Felicia Noelle Donkor (26) fra Stavanger.

Hun er Nelly.coms seneste kampanjemodell. Den muligheten fikk hun litt tilfeldig, sier hun.

Hun hadde vært på tur til Nice sammen med nettshoppinggiganten i Mai, og fikk ha en «takeover» på kontoen deres på Instagram. I etterkant fikk hun tilbakemelding om at de likte måten hun lagde innhold på, og noen uker etter det, ble hun spurt om hun ville være kampanjemodell.

– Det har ikke sunket helt inn at jeg har vært med på dette, sier hun.

Byas har skrevet Felicia flere ganger tidligere - både da hun var moteløve i hovedstaden, og da hun stilte opp usminket for Det Nye.

Viktig for mangfoldet i bransjen

For Donkor er kampanjen spesielt viktig. Hun har lenge jobbet for mer mangfold i bransjen.

– Det er fortsatt en regel på at skjønnhet og mote skal se ut på en viss måte. Kampanjen viser at skjønnhet og mote kommer i allslags farger, fasonger, etnisitet og identitet.

Shooten foregikk på Sigtuna utenfor Stockholm, og gikk overraskende fort. De holdt på i mellom ni og ti timer i 30 grader. Det var ikke bare-bare, sier Donkor, men oppsummerer shooten som «fantastisk».

Da hun fikk se resultatet, ble hun «superrørt og ufattelig glad».

– Det var ganske rart å se meg på forsiden, vitende at det er flere som kan se ansiktet mitt der. La oss bare si at det ble en god del tårer da resultatet endelig kom.

– Motepressen har en lang vei å gå når det kommer til mangfold

Norge er et flerkulturelt land som er mangfoldig på mange måter, sier hun, og hun synes det er viktig å vise frem at nordmenn kommer i alle farger og fasonger. Hun mener motepressen har en lang vei å gå når det kommer til akkurat det.

– Jobben deres er jo tross alt å gjenspeile den moderne norske kvinnen.

Hun håper at mote-Norge kan gjøre mer for inkludering. Hun ønsker at redaksjoner eller arbeidsplasser som representerer hverdagskvinnen, skal ta inn flere kvinner med ulike bakgrunner, historier og etnisiteter.

Flere kampanjer på vei?

Kampanjen som går nå, er ikke den eneste Donkor blir å se i. På sensommeren skal hun være med i enda en kampanje med samme nettbutikk.

Hun håper at det kan bli flere kampanjer i fremtiden.

– Bruker det ikke som en salgspitch

Chioma Anugweje er influencer, og har ved flere anledninger etterlyst mer mangfold i motebransjen. Hun har blant annet kritisert utvalget sminke for mørke kvinner i Norge.

Hun synes det er «helt fantastisk» at Donkor er Nellys nyeste kampanjemodell.

– Det er med å reflektere samfunnet, sier hun.

Det beste, mener hun, er at Nelly.com ikke har gjort et stort poeng av å ha en mørkhudet kvinne som kampanjemodell.

– De bruker det ikke som en salgspitch, de bare gjør det. Jeg håper at flere kan gjøre det samme, sier hun.

Fortsetter å kjempe

Donkor kommer ikke til å bli lei av å kjempe for mangfold, sier hun.

– Jeg kommer nok ikke til å bli lei eller slutte å si fra om noe som burde blitt tatt mer seriøst. Jeg synes at det er merkelig, i 2018, å bare skulle gå etter en type skjønnhet. Det er viktig å si fra dersom man ønsker en tydelig forandring.