Christina (21) brøt ut av Jehovas vitner: – Jeg har ikke snakket med foreldrene mine på ti måneder

– Jeg har aldri hatt det så bra som nå, sier Christina Lægreid (21).

21-åringen smiler og virker fornøyd, men bærer på en tung historie. For drøye to år siden brøt hun nemlig ut av Jehovas vitner. Nå er det ti måneder siden hun hørte morens stemme sist.

Veldig religiøs som liten

Hun kommer opprinnelig fra Haugesund, men nå bor og jobber hun i Stavanger. 21-åringen forteller om en god oppvekst. Gode foreldre og søsken.

– Vi var en overlykkelig familie, sier hun.

Da hun vokste opp, var hun også veldig religiøs. Hun vurderte til og med å slutte på skolen for å gå «all in» som Jehovas vitner.

Av søsknene sine, var hun den som var mest religiøs, og på skolen visste alle at hun feiret verken jul eller bursdag.

Følte seg ensom og alene

Hun slet med å få venner. Det var ikke mange i Jehovas vitner på hennes alder, og ifølge henne, skal de ikke ha for mye kontakt med dem som ikke hører til religionen.

Hun følte seg ofte ensom og alene, forteller hun.

– Men jeg fikk høre at jeg skulle stole på Jehova, ingen andre.

Hun ville være en inspirasjon for menigheten, og ønsket å bli sett på som en som var «flink».

Fakta: Dette er Jehovas vitner Jehovas vitner har 8,2 millioner aktive medlemmer i 240 land.

Trossamfunnet er ledet fra hovedkontoret i Brooklyn, New York. Her sitter det styrende råd bestående av syv eldre menn.

Jehovas vitner kaller seg kristne.

De tror Harmageddon eller dommedag er nær forestående.

Et utvalg av medlemmene kommer til Paradiset når endetiden inntreffer. Det må jobbes for å komme dit.

Jehovas vitner går fra dør til dør med mål om at flere mennesker skal finne det de kaller for sannheten.

De feirer ikke jul, påske, fødselsdager eller andre høytider og markeringer som de betrakter som av hedensk opphav og uforenlig med kristen lære.

Måtte flytte fra familien

Hun holdt på Jehovas vitner-troen gjennom det første året på videregående. Da ble hun bedt om å ta et valg mellom religionen og livet utenfor.

Lægreid valgte religionen, og døpte seg som 16-åring.

Hun slapp likevel ikke livet utenfor religionen helt. Da hun ble 18, fikk hun også bil, og begynte å dra ut på kveldene og kom ofte sent hjem.

En gang hun kom ekstra sent hjem, var talen klar - nå fikk hun ikke bo hjemme lenger.

To dager senere hadde Christina funnet en hybel hun kunne bo på, og flyttet ut.

– Jeg slutta å gå på møter, begynte å feste og tok opp igjen kontakten med gamle skolekamerater. Jeg datt helt ut av Jehovas vitner, selv om at jeg ikke hadde levert inn noen papirer på at jeg hadde meldt meg ut, forteller hun.

Visste ikke at hun kunne bli utstøtt

Lægreid ville ikke melde seg ut. Dersom et medlem melder seg ut etter dåpen, betyr det nemlig at de må kutte all kontakt, både med familien og miljøet.

Det visste ikke Lægreid før etter at hun hadde døpt seg.

– Jeg synes at det er rart at ingen av de eldste (prester i Jehovas vitner, journ. anm.) nevnte det. Jeg gikk igjennom tre deler med tre forskjellige, og ingen av dem nevnte at du mister kontakten med familien.

Hun angrer likevel ikke på at hun døpte seg.

– Jeg er glad jeg var igjennom det. Jeg lærte å trives i eget selskap, og hadde jeg ikke gjort det, hadde jeg ikke hatt noe å inspirere andre med.

Elsker å blogge

Fire måneder etter at hun hadde flyttet for seg selv, flyttet hun til noen slektninger i Gjøvik som også hadde brutt ut. Da begynte hun å blogge.

– Jeg elsker å skrive. Endelig kunne jeg gjøre det jeg hadde lyst til.

Etter hvert ville hun fortelle historien sin til Oppland Arbeiderblad. Da brøt hun også endelig ut av Jehovas vitner.

Brevet om at hun var utstøtt, kom på bursdagen hennes - den første hun noensinne skulle feire.

– Jeg så på det som en gave, forteller hun.

Jobber som stripper

Hun endte opp i Stavanger etter at hun fikk en jobb her. Nå driver hun derimot med noe helt annet - nå driver hun nemlig for seg selv som stripper.

– Jeg fant ut at jeg ville ha en jobb der jeg kunne tjene penger fort. Jeg er komfortabel med kropp, og elsker å danse.

– Når jeg stripper, glemmer jeg hvilken verden jeg lever i. Jeg ble fort hekta, sier hun.

– Vil inspirere andre

Det er ikke sikkert at hun vil drive med stripping for alltid, men bloggingen vil hun fortsette med.

– Jeg vil inspirere andre. Jeg har mistet alt, blitt sett ned på, og kommet meg opp igjen. Jeg har sett mange unge som blir sett ned på. Jeg vil vise dem at det går bra, sier hun.

I dag har ikke haugesunderen noe forhold til religion. Hun har det helt oppe i halsen, sier hun.

– Man lever bare en gang! Jeg vil ikke inn i Paradiset, jeg vil leve nå.

Byas har kontaktet foreldrene til Lægreid. De vil ikke kommentere saken.

Da Dagbladet skrev om saken, uttalte presseansvarlig for Jehovas vitner i Norge, Tom Frisvold, følgende:

– Jehovas vitner velger å avstå fra å kommentere uttalelser fra tidligere medlemmer. Det gjør vi også i dette tilfellet. På generelt grunnlag vil vi likevel si at Jehovas vitners håndtering av og hvordan man forholder seg til tidligere medlemmer er helt og fullt basert på det Bibelen sier man skal gjøre i slike situasjoner.

