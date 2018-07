Trenger du et sted å bo til høsten? Så mye koster det å leie i Trondheim akkurat nå

Studenter har i dag fått vite om de har fått studieplass eller ikke. Mange har nok også allerede tatt en titt på leiemarkedet i den aktuelle studentbyen.

Vi har sjekket ut prisene for å leie hybel, bofellesskap og leilighet i Trondheim.

(Tallene er hentet fra leieprisstatistikken til Finn.no og Hybel.no).

Billigere i vest

Skal du bosette deg i Trondheim, må man mulig punge ut mellom 5000-6000 kroner i måneden.

Gjennomsnittsprisen på bosted fra 1. januar til 15. juli 2018, er på 5737 kroner for hybel. Noen hundrelapper billigere er det for rom i bofellesskap, da gjennomsnittsprisen her er på 5063. For å bo i leilighet, må man gjerne betale det dobbelte, da gjennomsnittsprisen ligger på 11 596 kroner.

Trondheim Sentrum og Trondheim Øst er dyrest. Billigere boalternativer finner man i Trondheim Vest.

- Det er som oftest dyrest å bo i Midtbyen, og rundt Singsaker, Høyskoleparken og på Møllenberg.

Det sier daglig leder i Utleiemegleren i Trondheim, Solveig Moan.

Moholt og Tyholt er også blitt populære steder å bo for studenter.

- Hvis du har et budsjett og vil bo billig, så er det bedre å skaffe seg et større sted å bo, litt i utkanten av sentrum og ikke i de populære studentstrøkene. Trondheim Vest er litt rimeligere enn Trondheim Øst. Byåsen og Ila kan være billigere alternativer, sier hun.

Hittil i år har det vært 7289 boligannonser for Trondheim på Finn.no. En del færre er det på Hybel.no, da det der legges ut cirka 8000 iløpet av et år.

Det er ikke store forskjeller på gjennomsnittsprisen på de to forskjellige annonsesidene. Likevel må man ha i bakhodet at det legges ut færre boligannonser på Hybel.no enn på Finn.no. Det er også forskjellige kategorier for de ulike boligtypene på nettsidene. I tillegg har ikke Hybel.no noen statistikk over de ulike bydelene. Med dette kan ikke statistikken fra annonsesidene i denne artikkelen sammenlignes helt.

Tallene fra Hybel.no gjelder boligannonsene som har vært i tidsrommet 1. januar til i dag.

Moan mener at leiemarkedet vokser, og at det å finne seg et bosted er blitt lettere.

- Det er et godt tilbud til nye studenter, da det er blitt flere boliger i Trondheim.

Oslo er dyrest

Gjennomsnittet på leieprisene varierer i studentbyene. Det er billigst å leie hybel i Trondheim, men dyrest i Oslo. Da må man gjerne betale 2 000 kroner mer i måneden. Rom i bofellesskap ligger på cirka samme pris i Trondheim og Bergen, men er billigst i Kristiansand.