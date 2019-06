Derfor smaker maten annerledes i luften

Flymaten fyller 100 år, og mye har skjedd siden den gang. Meningene er delte, men mange opplever at flymat er en smakløs affære.

Det er snakk om store mengder mat som er laget på forhånd, før flyene suser av sted. De kabinansatte har rundt 16 minutter til å varme opp maten - noe som også påvirker menyen.

Men hvorfor smaker maten så annerledes oppe i luften?

Flymotorens rumling påvirker

- Ja, det stemmer at mange opplever at maten ikke smaker det samme når man flyr. Visse undersøkelser peker på at det skyldes at smaksløkene blir mindre i høyden. Andre viser at det skyldes at den menneskelige hjerne har større vansker med å finne nytelse ved for eksempel mat, når man kan høre flymotoren rumle, forklarer presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm til Trd.by.

I tillegg kan lufttrykket i kabinen, hvor høyt over havet flyet flyr, lav luftfuktighet og vibrasjoner gjøre at maten smaker annerledes enn hva den ville ha gjort på bakken. Alt dette kan påvirke smaksløkene våre.

Ekstra krydder og Bloody Mary

Hjørnholm forklarer videre at Norwegian som selskap likevel forsøker å gjøre menyen velsmakende - også i 10 kilometers høyde.

- Det kan vi for eksempel gjøre ved å tilsette ekstra krydder i maten, dog ikke for mye, selvfølgelig. I tillegg velger vi god vin, som gjør seg godt i høyden.

I tillegg holder umamismaken seg godt i høyden, som man kan finne i for eksempel biffkjøtt, sjømat, sopp og tomat. Derfor er det kanskje ikke så rart at mange liker tomatjuice eller drinken Bloody Mary i luften.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.