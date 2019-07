Ingen sommerjobb ennå? Her er noen tips til deg som likevel vil tjene penger!

Her har vi samlet en rekke tips til hvordan du kan tjene deg noen kroner i sommer, uten å ha landet sommerjobb.

1. Bruk nettverket ditt

– Bruk nettverket ditt. Det er fremdeles arbeidsgivere som ikke har fått befattet stillingene som trenger folk. Vi får ennå henvendelser fra arbeidsgivere som trenger kandidater, sier Synnøve Schei, leder for Nav marked Midt-Rogaland.

En kan både kontakt dem en kjenner direkte, men hun mener også at sosiale medier kan være til nytte her.

– Annonser at du er på jakt etter sommerjobb, si litt hvilke type jobb du søker og få nettverket ditt til å dele, er Scheis råd.

2. Vær detektiv

Om du er av typen som ennå ikke har fått napp, men som ikke har tenkt å gi opp, kan Navs nettsider kanskje være til hjelp. De har samlet en rekke råd for hvordan bli en bedre jobbsøker.

Her kan en lese tips fra hvordan en skal skrive søknad, fremstå i intervju, og holde ut som jobbsøker. Et av rådene om en leter etter en sommerjobb er ifølge Nav å være detektiv.

De anbefaler å bruke Navs nettsider, men det finnes også en rekke andre steder en kan lete etter jobb. Her gjelder det å bruke nettet for å lete seg frem.

3. Småjobber på Finn

Reglene sier at du kan motta opptil 6 000 skattefrie kroner i året fra én og samme person, så lenge du jobber i hjemmet deres.

Jobber du utenfor hjemmet deres, så er maksgrensen på 1 000 kroner i året før det må skattes.

Dette er noe av grunnen til at Finn.no har opprettet siden de kaller «småjobber» hvor hvem som helst kan legge ut en jobb, og så kan du søke på den. I skrivende stund ligger det 133 slike jobber ute i Rogaland, hvor det er alt fra smøring av terrasse til utvask.

4. Bruk plakater

Bruk den gamle metoden, heng opp plakater i nærområdet, eller se om de er noen som trenger hjelp til noe. Arbeid som å klippe plen, male, vaske eller hva det nå måtte være som er din ekspertise.

– Det er definitivt et godt alternativ til de tradisjonelle arbeidsstedene, sier Navs talskvinne.

6. Barnevakt

Har du noen du kjenner med barn, kan du høre om de trenger pass i sommer. Ofte kan dette by på en anledning for foreldre til å ta seg en tur ut, eller bare få en liten pause i sommer. Vinn-vinn-situasjon for alle.

7. Dyrepasser

Glad i dyr? Veldig mange har hund eller katt i dag. Bakdelen med dyr er at det er vanskelig å ta dem med på Syden-ferien. Se etter annonser i sosiale medier, på plakater eller hør med naboen om de trenger pass.

Skulle du finne ut at dette virkelig er sommerjobben for deg, kan du ta steget videre og melde deg inn på hjemmekennel.no. Det er nettsiden hvor du kan få forespørsler fra dyreeiere om konkrete datoer for pass, og så overtar du ansvaret for de aktuelle dagene. PS: for å få være medlem må du bli veterinærgodkjent.

8. Tenk kreativt

– Det finnes nok enda flere områder hvor folk trenger hjelp enn det som er åpenbart. Kanskje er det eldre som trenger hjelp til renhold, handling og andre typer ting, sier Schei i Nav.

– Er du ute i siste liten må du kanskje være litt ekstra kreativ og se hvor det finnes muligheter.

9. Gå ut

Nav råder unge til å prøve å gå direkte til stedene en ønsker å jobbe.

– Vær aktiv, og tenk gjennom hvordan en vil presentere seg før en går ut, er lurt. Tenk over kompetansen, ha med en CV og presentasjonsbrev, sier Schei.

Hun mener butikker, spisesteder og treningssentre er typiske steder hvor arbeidsgiver kan være interesserte i mer arbeidskraft.

Hennes siste tips er å prøve å beholde sommerjobben utover høsten. Kanskje jobbe noen helger eller fortsette å ta strøjobber i tillegg til studier eller det en holder på med.

– Sommerjobb er veldig nyttig. Én ting er du tjener penger, men det er også veldig bra på CVen etter endt studietid. I tillegg vokser du på deg selv, og det gjør noe med selvtilliten.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.