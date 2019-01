Her kan du søke om opptil 50 000 kroner - bare ved å være ung trønder

Det finnes tusenvis av såkalte legater man kan søke på. Er du aktiv i Esperanto-bevegelsen? Driver du med treplanting eller annen forskjønnelse av Bergen by? Ikke det nei. Heldigivis har vi funnet fire støtteordninger som er midt i blinken for unge fra Trondheim og omegn.

Hva er et legat? Ordet brukes om en pengegave som tildeles personer som oppfyller bestemte kriterier

Pengene kommer gjerne fra personer som har testamentert arv til et fond

Avkastningen fra fondet går til formål som den avdøde ønsket å støtte

Kilde: no.wikipedia.org/wiki/Legat

Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom

Du kan med dette legatet få inntil 50 000 kroner, hvis du vil reise utenlands for å ta utdanning eller skaffe deg erfaring som kan brukes til noe nyttig når du kommer hjem igjen. Oppholdet må være på minst fem måneder.

Man må dessuten være fra Trondheim eller omegn. Går det likevel an, som student i byen, å bare endre folkeadressen i håp om å kunne stikke av med et stipend?

Nei, sier Marie Bachkes oldebarn, Jon Backhe, som er styreleder i stiftelsen.

- Man må ha bodd i området i en vesentlig periode og ha en tilknytnig, forklarer han.

Nabokommunene Stjørdal, Malvik, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Rissa og Leksvik teller som omegn.

Backhe forteller at de er åpne for alle fagområder.

- Vi driver ikke sensur. Men det er klart at heisatur til Bali for å ligge på stranda og lese forberende, det gir vi ikke stipend til.

De har ingen bestemt nedre aldersgrense, men øvre aldersgrense er 29 år.

Funfact: Legatet, opprettet i 1935, var opprinnelig bare for jenter. Så fikk gutta sitt eget i 1953. Først i 1989 ble legatene slått sammen og gjort kjønnsnøytralt.

Søknadsfristen er 10. april.

Trønderkassa

Har du et band, en gründeridé, en filminnspilling, kunstprosjekt, teateroppsetning eller noe annet kreativt på gang? Er du eller minimum halvparten av gruppa som søker under 25 år, er det muligheter her.

Er du heldig kan du få 50 000 kroner. Prosjektet må enten gjennomføres i Trøndelag, omhandle Trøndelag eller så må søker bo i Trøndelag. Det skal altså ikke så mye til for å havne innenfor de gullkantede rammene.

Om du søker om penger til et arrangement, for eksempel en bandkonkurranse, er det viktig å huske at alt må skje rusfritt. Prosjektet må dessuten være selvstendig, altså ikke noe du er pålagt av utdanningsstedet ditt å finne på.

Første søknadsfrist er 1. april.

Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom

Her kan du søke om 10 000 til 25 000 kroner.

Dette er, som du sikkert skjønner, et stipend for deg som satser på idrett, men også for trenere og tillitsvalgte. Stipendets aldersgrense er 15 til 22 år. Søkerne må være bosatt i Trøndelag, «eller på en annen måte være knyttet til fylket» som det heter.

Merk: stipendet kan ikke brukes til å betale studier der det kan søkes penger fra lånekassen.

Erasmus+ Aktiv Ungdom jobbe frivillig i utlandet

Om du vil jobbe frivillig i Europa eller et land som grenser til verdensdelen, er dette et drømmestipend. Du kan jobbe med et nesten hvilket som helst tema som måtte interessere deg, så lenge det er samfunnsnyttig.

Du jobber som frivillig fra i to måneder til et år, mellom 30 til 38 timer i uka. Aldersgrensene er vide: 17 til 30 år. Du kan også søke om midler til ungdomsprosjekter. Vær obs på at Aktiv Ungdom ønsker å være med på å utforme prosjektet, så ikke kom med en hundre prosent spikra plan.

Det er ingen frist her.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.