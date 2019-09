Lukt og lyd får oss til å kjøpe mer

Riktig kombinasjon av lukt, lyder, musikk og det vi ser har tydeligvis en betydning for hvor lang tid vi bruker på å tråle i butikkene. Det skriver Forskning.no.

Den svenske forskeren Miralem Helmefalk har i sin doktorgrad undersøkt hvordan ulike sanseinntrykk påvirker vår atferd når vi handler.

– For at fysiske butikker skal fortsette å være relevante, er det viktig at de har følelsesmessig innflytelse på kundene for å tiltrekke seg flere besøk, skriver Helmefalk i sin doktorgrad.

Kjøper mer med pynt, duft og lyd

Forskeren la eksperimentene til lampeavdelingen i en Ikea-butikk i Sverige, og lot 24 kvinner og menn vurdere. Blant annet ble lampe-avdelingen pyntet opp med farget belysning, røde gardiner og planter, i tillegg til lukt og lyd. På et tidspunkt var alle sanseinntrykkene aktive samtidig.

Det endelige forsøket viste at 58 prosent av kundene kjøpte noe når atmosfæren var endret, mot 28 prosent av personene i kontrollgruppen. Tidsbruken i avdelingen økte også betydelig mens det var lyd og duft der. Det viste seg også at visuelle detaljer hadde minst effekt.

Er det manipulasjon?

I doktorgraden diskuterer Helmefalk det etiske ved studien. Han sier i en pressemelding fra Linnéuniversitetet at sanseinntrykkene bør være mulig å legge merke til.

– Luktene bør ikke være for svake. Duften skal være svak, men du må kunne kjenne den om man konsentrerer seg. Selgeren vil skape en behagelig opplevelse av miljø, men så klart må man alltid kunne stå moralsk og etisk bak sine produkter.

Forskeren mener at tidsbruken er avgjørende. Er kundene komfortable i butikken, vil de bruke lengre tid på å vurdere et kjøp eller ikke. Bruk av lyd, lukt og visuelle virkemidler vil derfor ikke bidra til at kunden blir manipulert til å kjøpe noe mot sin vilje.

