Cyndi Laupers karriere skal skildres i ny dokumentar

Filmen skal ta for seg den mer enn 30 år lange karrieren til den 68 år gamle sangeren, komponisten, skuespilleren og aktivisten, som har solgt mer enn 50 millioner plater verden over, ifølge New York Post.

«Let The Canary Sing» vil vise «de generasjonene hun har påvirket med sine sanger og sin uforlignelige punkstil, feminisme og trang til å forsvare andre», heter det i en uttalelse fra filmteamet.

I spissen står den prisvinnende regissøren Alison Ellwood, som lager filmen i samarbeid med Lauper.

– Som så mange andre, antok jeg da Cyndi Lauper eksploderte på musikkscenen på tidlig 80-tall at hun var nok en ung stjerne på rask vei til berømmelse og suksess takket være MTV. Men det viste seg at hennes historie handler om motgang, hardt arbeid og innbitt målbevissthet. Cyndi ønsket ikke bare at stemmen hennes skulle bli lyttet til, hun ville den skulle bli hørt, sier Ellwood, som lover «et fullstendig portrett» av sangeren.

Sony Music Entertainment er med på å finansiere og distribuere filmen, som loves å ville «avsløre en multifasettert artist som har gjenoppfunnet seg selv gang på gang».