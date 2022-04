Dette er Trondheims ti beste restauranter, ifølge Tripadvisor

Noen restauranter har flere hundre anmeldelser, andre har under ti – eller ingen.

Med like over 100 anmeldelser og 5 av 5 mulige stjerner topper restauranten Robust Bistro rangeringa i Trondheim på nettstedet.

Andreplassen tilhører To Rom og Kjøkken, med 4,5 av fem stjerner. Til gjengjeld har de hele 1134 anmeldelser.

Se listen over de ti mest populære i bunnen av artikkelen.

– Vi ble sjokkerte, sier Krit Wong Suwan da de fant ut at Robust Bistro var på førsteplass.

Han er kokk, vinkelner og fungerende daglig leder ved restauranten som åpnet i Midtbyen i januar 2020.

La en plan etter tøff start

– Det året hadde vi en tøff start på grunn av korona og nedstengninger sju-åtte ganger, sier Suwan.

– Det var utfordrende å nå ut til folk med alle nedstengningene. Så i januar 2021 tenkte vi ut at vi kunne bruke Tripadvisor til reklame og for å tiltrekke oss folk, sier kokken.

Robust Bistro er en «fine dining»-restaurant, med tre- til femretters menyer.

Da de begynte den nye strategien, lå de på 45. plass, ifølge Suwan. Målet var å klare topp ti innen desember. De ba gjestene om å legge igjen anmeldelser på nettstedet.

– Vi ba dem skrive hva de føler, både positivt og negativt. Etter fem måneder lå vi på topp 10. Vi ble ganske overrasket over hvor mange som skrev – og bare positivt, sier Suwan.

– Så bare fortsatte vi, og plutselig var vi på første. Det er mange bra restauranter i Trondheim. Dette er takket være gjestene som har besøkt oss og gitt tilbakemelding, sier han.

– Betyr ikke at vi er best

Vice-skribent Oobah Butler opprettet en falsk restaurant i 2016, som han har skrevet om hos Vice. I løpet av et år hvor han skrev 96 falske anmeldelser, var restauranten hans, som egentlig kun var et skur han selv bodde i, på førsteplass av 18 092 restauranter i London.

For hvem som helst kan legge igjen en anmeldelse, og det som står må gjerne tas med en klype salt. I Trondheim er kun én av byens tre Michelin-restauranter på topp ti.

– Om vi ligger på første, betyr ikke det at vi er best. Vi er veldig glad for det, men det som betyr noe for oss er at gjestene kommer tilbake og besøker oss flere ganger, og er fornøyde. Det er anmeldelsene folk velger ut fra, sier Suwan.

– Har det funket?

– Det har hjulpet oss veldig mye, også det folk skriver om oss. Om folk velger oss, er det ikke fordi vi er nummer én, men fordi vi har gode tilbakemeldinger på mat og serice, sier Suwan.

Og her er Trondheims ti beste restauranter, ifølge Tripadvisor: