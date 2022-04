Den nye «Avatar»-filmen har fått tittel

«Avatar: The Way of Water» er navnet på filmskaperen James Camerons nye epos, rapporterer Deadline. Filmen får premiere i Europa 14. desember og i USA to dager senere.

– En av styrkene med filmmanusene til Jim Cameron er at de alltid er universelle og gjenkjennelige temaer er vevet inn i dem, sa produsent Jon Landau under presentasjonen på CinemaCon som pågår i Las Vegas nå.

I sentrum for alle fire oppfølgerne som er på gang, står familien Sully. Hver films handling står på egne bein og får sin egen konklusjon, samtidig som de til sammen skaper et større epos, heter det om hva som er i vente. I første film ut møter man Jake Sully, spilt av Sam Worthington, og Neytiri, spilt av Zoe Saldana, som har fått barn og på ny må kjempe mot en trussel på planeten.

Deadline skriver at å dømme etter traileren – som blir å se i forbindelse med kinovisninger av «Doctor Strange in the Multiverse pf Madness» neste uke og online uken derpå – vil oppfølgeren gi enda mer hakeslepp enn 2009-originalen.

Det kunne James Cameron bekrefte på storskjerm fra New Zealand der han legger siste hånd på «Avatar: The Way of Water», med blant annet mer virkelighetstro visuelle effekter:

– Jeg ville at vår retur til Pandora skulle bli noe virkelig spesielt.