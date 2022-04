NFT-kunst er klimaskurk, ifølge svensk professor

Det mange ikke vet er at den digitale kunsten er litt av en klimaskurk.

NFT, som står for Non Fungible Tokens, bygger på samme blokkjedeteknikk som kryptovalutaer som for eksempel Bitcoin. Det krever ekstremt mye energi for å ta dem frem.

– Blokkjeden distribueres i mange kopier over et globalt datanettverk. I dette nettverket sitter millioner av datamaskiner organisert i enorme datahaller som gjør krevende beregninger. De nettverkene konsumerer mye energi, sier professor i kommunikasjonssystemer, Erik Agrell, til SVT.

Selv om NFT-handelen ofte skjer med kryptovalutaen Ethereum, som ikke er like energislukende som Bitcoin, kreves likevel store mengder energi. Men nøyaktig hvor mye energi NFT-handelen forbruker er vanskelig å si. Agrell har likevel gjort et anslag for SVT og beregnet at NFT-bransjen som helhet for bruker mellom to og tre terawattimer per år.

– Det er dobbelt så mye som all solerenergi som produseres i Sverige, eller ti ganger så mye som alle svenske elbiler forbruker. Det selges rundt 30 millioner NFT-er på et år. Det blir knapt 100 kWh per NFT-transaksjon. Det er mer energi enn om man har på ovnen uavbrutt i en uke, da går det med 80 kWh, ifølge eksperten.

En kunstner som ikke har kastet seg på NFT-trenden, er den ellers evig utforskende performanceartisten Marina Abramovic, som nylig sa til The Guardian at hun blir «spurt hver dag».

– Jeg elsker alt nytt, jeg er nysgjerrig. Men med dette mediet ser jeg ingen gode ideer, ikke godt innhold. Jeg ser bare at alle snakker om hvor mye penger du kan tjene.