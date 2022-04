Nytt «Tomb Raider»-spill under utvikling

Det er nemlig et nytt spill-kapittel i eventyret med den skattejaktende arkeologen Lara Croft på gang. Det melder The Verge.

Utviklerne avslørte ikke noe mer utover at et nytt spill er under utvikling, men de passet på å hylle den nye spillmotoren – som de mener vil muliggjøre «banebrytende troverdighet» for actioneventyret.

«Tomb Raider» er en av spillverdens mest kjente serier, der heltinnen Lara Croft også har dukket opp på den hvite duken, spilt av både Angelina Jolie og Alicia Vikander. Sistnevnte ble regissert av vår egen Roar Uthaug for en storfilm som hadde premiere i 2018.