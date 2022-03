«Godzilla vs. Kong» får oppfølger

Det er klart for et nytt stormøte mellom gigantene Godzilla og King Kong. En oppfølger til fjorårets kassasuksess «Godzilla vs. Kong» skal gå i opptak senere i år, skriver Deadline.

Oppfølgeren, som enn så lenge ikke har fått noen tittel, kommer som sin forgjenger til å spilles inn i Queensland, Australia, der også «Kong: Skull Island» (2017) ble spilt inn. Den kommende filmen blir femte ut i dette filmuniverset som rommer både kjempeøglen og gigantgorillaen.

«Godzilla vs. Kong» hadde premiere våren 2021 og satte rekord i pandemitid med billettinntekter på nærmere 60 millioner dollar i sin første uke, og den trakk inn nærmere 486 millioner dollar sammenlagt. På rollelisten til 2021-filmen finner vi blant andre svenske Alexander Skarsgård. Han spiller vitenskapsmannen som forsøker å stoppe ødeleggelsene som følger i King Kong og Godzillas fotspor.

Om valget med å mønstre på storfilmen, uttalte Skarsgård til TT:

– Nå følte jeg meg klar for et skifte, til å gjøre noe sprøtt sammen med morsomme mennesker. Dette var akkurat hva jeg lette etter: Morsomt, upretensiøst og crazy. Det var som å være tilbake i skolegården for å leke, sier han.