TV-kanaler verden over ønsker senderettigheter til Zelenskyjs serie «Servant to the People»

Det skriver BBC, som noterer seg at 100 000 britiske fjernsynsseere fikk med seg serien da den hadde sendestart på Channel 4 sist helg.

Serien, som er en humoristisk historie om hvordan en helt vanlig lærer blir president i Ukraina og «ærligheten vender tilbake til politikken», hadde premiere i 2015 og gikk i tre sesonger. Den fikk også en spin-off-film. Serieslutt sto i 2019 – da Zelenskyj ble valgt til president.

Noen avsnitt ligger ute på Youtube, og tidligere har også Netflix hatt rettighetene til å vise den. Ifølge The Wrap har TV-selskap som MBC i Midtøsten, ANT 1 i Hellas og PRO TV i Romania allerede klart å få visningsrettigheter.

Det er det svenskbaserte selskapet Eccho Rights som distribuerer «Servant Of The People», og direktør Fredrik af Malmborg sier til The Wrap at han synes det å sikre seg senderettighetene «er det beste et medieselskap kan gjøre nå for å vise sin støtte».

– Jeg synes det er virkelig heroisk det han gjør og jeg synes det er et perfekt måte å signalisere sin støtte for hans arbeid og måten han står imot grusomhetene, sier af Malmborg. Som har lovet at Eccho Rights vil gi 50 000 Euro – som er omtrent det de vil tjene på rettighetssalget – til Ukrainas Røde Kors. De har også fjernet alle russiskeide og -produserte serier fra sin katalog.